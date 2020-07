Steekpartij in woning Leidschendam: 'Ik hoorde help, help'

De steekpartij was in een huis aan het Abdijland in Leidschendam | Foto: Regio15

In een huis in Leidschendam is vrijdagmiddag iemand neergestoken. Volgens de politie is er sprake van één slachtoffer. Hoe het met het hem of haar gaat, is nog niet bekend. De politiewoordvoerder laat verder weten een verdachte te hebben aangehouden.

De steekpartij was in een appartement aan het Abdijland in Leidschendam. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft het huis inmiddels afgeschermd met een zeil en doet onderzoek. De straat is ruim afgezet met politielinten.

Een ooggetuige zegt tegen Omroep West dat ze iemand hoorde gillen die op het balkon stond. 'Ik hoorde help, help', vertelt de vrouw. 'Toen zag ik dat een vrouw bij d'r keel werd vastgehouden door een man. Die man was in het zwart gekleed.'

Hulpdiensten

Veel mensen zijn komen kijken, nadat ze een politiehelikopter hoorden. 'Ik zag dat er vijf politieauto’s waren', vertelt een omstander. 'Ze zijn naar binnen gerend en vlak daarna kwamen de ambulances.’