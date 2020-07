Leidse huisarts moeizaam hersteld van corona: 'Ik zou er alles aan doen om het niet te krijgen'

De Leidse huisarts Ellen Lohmann die zelf het coronavirus aan den lijve ondervond, waarschuwt voor de langdurige herstelperiode. 'Ik zou er echt alles aan doen om het niet te krijgen. Het is geen pretje', zegt ze tegen mediapartner Sleutelstad. Lohmann kreeg het coronavirus in maart en heeft een moeizaam herstel gekend. Haar vriend die zwaarder werd getroffen door het virus is zelfs nog steeds niet als vanouds.

Lohmann kreeg het virus van haar vriend Tim van der Werf die het vermoedelijk op wintersport in Oostenrijk opliep. Hoewel ze probeerden gescheiden te leven raakte Lohmann ook besmet met corona, al is dat nooit officieel vastgesteld. Lohmann had een branderige pijn op haar borst en een paar dagen koorts. Haar vriend was er ernstiger aan toe. Met klappertanden, koude rillingen, zweetaanvallen en benauwdheid lag hij de hele dag in bed.

'Het was heel heftig, maar niet heftig genoeg dat we getest konden worden. Mijn vriend had daarvoor nog genoeg zuurstof in zijn bloed', zegt Lohmann die zelf zo’n twaalf dagen in quarantaine zat. Haar vriend bleef drie weken binnen. In de quarantainetijd deden vrienden boodschappen die ze voor de deur achter lieten en de buren pikten het vuilnis op dat Lohmann en Van der Werf achter lieten.

Patiënten geruststellen

Eind maart deden Lohmann en Van der Werf hun verhaal bij Omroep West en mediapartner Sleutelstad. Dat heeft voor veel reacties gezorgd bij de huisarts. 'Toen ik weer aan het werk was vroegen veel patiënten eerst aan mij hoe het met mij was', zegt Lohmann. Omdat er toen nog weinig informatie over het coronavirus bekend was kon Lohmann haar eigen ervaringen gebruiken in het helpen van patiënten. 'Ik kon daarmee vooral patiënten geruststellen', zegt Lohmann.

Ondanks dat zowel Lohmann en haar vriend hersteld zijn van het virus zijn ze nog niet helemaal de oude. Vooral Van der Werf heeft er nog last van. 'Zijn conditie is behoorlijk achteruit gegaan', zegt Lohmann. Het opnieuw opbouwen van die conditie gaat bovendien niet makkelijk. 'Hij heeft vaak last van een benauwend gevoel en heeft moeite zich te concentreren.'

Mondkapjes

Gelet op de huidige discussie over het wel of niet dragen van mondkapjes denkt Lohmann met haar ervaringen en expertise als huisarts dat ze wel extra bescherming kunnen bieden. 'Ik heb het wetenschappelijke bewijs natuurlijk niet, maar als ik kijk hoe slecht het gaat met de anderhalve meter afstand, dan kan het misschien helpen', aldus Lohmann. 'Ik zou er in ieder geval alles aan doen om het niet te krijgen. Het is geen aanrader.'