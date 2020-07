Offerfeest gevierd op voetbalveld: 'Dit moeten we vaker doen'

'Net zoals andere instellingen en organisaties zijn wij ook aangewezen op onze creativiteit', verklaart een lachende Najim Kallis, die als vrijwilliger actief is voor de moskee. 'Maar het is wel belangrijk dat we de regelgeving in acht nemen.'

Het bestuur van El-Fath, dat het kunstgrasveld van Alphia heeft gehuurd, neemt geen halve maatregelen. Een mondkapje dragen is verplicht, evenals het meenemen van een eigen gebedskleed, en iedereen moet anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Grote opkomst

Ondanks de strikte voorschriften komen enkele honderden moslims na zonsopgang bijeen voor wat gezien wordt als de belangrijkste viering van het islamitische jaar. Traditiegetrouw worden schapen hiervoor geofferd en verdeeld onder arme mensen, familieleden en buren.

Het was wel even wennen, erkent Kallis. 'Ik heb dit nog nooit in de buitenlucht mogen ervaren, maar het is echt supergoed bevallen. Lekker in het zonnetje, een grote opkomst en een flesje water vanuit de moskee erbij. Heerlijk. Het klinkt misschien raar, maar dit moeten we vaker doen.'

'Wel grappig'

Die mening deelt Ruud Haakmeester ook. Het voormalig bestuurslid van zaterdagderdeklasser Alphia - tegenwoordig vrijwilliger - heeft om zes uur 's ochtends al het hek opengedaan om de moskeegangers te ontvangen. 'Jullie mogen volgende week terugkomen', roept hij gekscherend naar zijn gasten.

Hoe het was om een keer geen voetballers op het kunstgrasveld te zien, maar biddende moslims? 'Eigenlijk wel grappig', reageert Haakmeester. 'Waar ik van omtolde, was de discipline die uitgaat van die organisatie. Geweldig.'

Dak niet dicht

Als enig minpuntje van dit gedwongen 'sobere' offerfeest, dat maandagavond eindigt, noemt Kallis het niet naast elkaar kunnen staan. 'Dat mis ik het meest. Schouder aan schouder, voet tegen voet. In die zin zijn we allemaal gelijk aan elkaar. Of je nou directeur bent of schoonmaker.'

Maar over het warme weer heeft hij geen klagen. Je moet er namelijk niet aan denken dat er een stortbui zou vallen tijdens het gebed. 'Dan kan het dak niet dicht, dat hebben we nog niet. Daar wordt aan gewerkt', grapt Haakmeester.

Zwangere vrouwen

De zelfbenoemde 'duvelstoejager' maakt zich ondertussen op voor het ontvangen van een andere groep gasten. Het zijn zwangere vrouwen die gymnastiekles krijgen, zodat ze beter toegerust zijn om een baby op de wereld te brengen.

Hoe toepasselijk. Want wie weten er nou beter hoe het voelt om een offer te brengen dan (toekomstige) moeders?

LEES OOK: GGD roept moslims op om Offerfeest vooral in huiselijke kring te vieren