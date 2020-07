Cricket wordt steeds populairder in Nederland: 'Elitair? Nee, helemaal niet'

Steeds meer jongeren in Nederland spelen cricket. Zoals hier in Voorburg. | Foto Omroep West

Het is een gentlemen's-game, vertelt een van de jongens die hier op vrijdagmorgen op het veld van VCC aan het sporten is. 'Iedereen respecteert elkaar, zelfs als je voor een ander team speelt.'

Hier op het veld van de Voorburg Cricket Club zijn tientallen jongeren van clubs uit heel Nederland bij elkaar. De Dutch Lions U12, topspelers onder de twaalf, zijn hier bij elkaar om te trainen en wedstrijden te spelen. Op de tribune en in een partytent aan de rand van het veld zitten trotse ouders te kijken.

Cricket is aan een flinke opmars bezig. Steeds meer mensen beoefenen ook in Nederland de sport die traditioneel vooral in het Britse Gemenebest zeer populair is. 'We zien een grote toename van het aantal mensen dat cricket speelt, vorig jaar maar ook deze zomer weer. Vooral steeds meer kinderen weten de velden te vinden en zijn daar lekker bezig’, vertelt Amber de Groot van de Nederlandse Cricket Bond, die hier ook in de zon naar de talenten staat te kijken.

Stimuleren

Volgens haar is er een aantal redenen voor het succes van cricket. Zo doen de clubs erg hun best om nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld door op scholen te laten zien wat cricket is en door kinderen te stimuleren vriendjes mee te nemen. Ook doet de bond zelf z'n best, bijvoorbeeld door het organiseren van kampen. Een ander element dat leidde tot een toestroom van nieuwe leden is dat het Nederlands elftal op dit moment op een hoog niveau bezig is. Het speelt mee in de top dertien van de wereld en is gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. 'Dat brengt publiciteit en groei.'

Gevolg is een groei van meer dan tien procent bij de jeugd. Vanaf negen jaar kun je echt wedstrijden spelen. Dat doen nu ongeveer duizend kinderen in Nederland. En het is 150 meer dan vorig jaar.

Ingewikkelde sport

Cricket staat bij veel mensen bekend als ingewikkelde sport waarvan de wedstrijden soms dagen duren, ook al omdat spelers rustig de tijd nemen voor een theepauze. Volgens De Groot is dat een beetje een misvatting. De wedstrijden in Nederland duren zeker geen dagen, soms zelfs maar een avond. 'En de basis is ook niet zo ingewikkeld. Iemand gooit een bal, die sla je weg en dan ga je rennen voor punten', lacht zij.

Cricket heeft nog meer pluspunten, vertelt ze. Het is een échte zomersport. De Groot: 'Dus als juist andere sporten stoppen, kan je lekker door gaan door te gaan cricketspelen. Daarnaast is het een teamsport, waarbij je als individu wel veel verschil kan maken. Dus dat heeft twee componenten. En het is nog eens heel internationaal. Dus dat geeft veel extra's aan de sport.'

Waarna ze direct ook een ander vooroordeel uit de weg helpt. 'Elitair? Nee, helemaal niet. Als je bij de clubs rondloopt, zie je alles en iedereen door elkaar heen.'

Toestroom

Bij de club in Voorburg merken ze ook dat er een toestroom van nieuwe leden is. Volgens vice-voorzitter Richard de Lange komen daar ook veel mensen uit de Indiase en Pakistaanse gemeenschap naartoe, landen die traditioneel veel met cricket hebben. 'Daar zingt het snel rond, zeker op internationale scholen. Dat leidt tot een instroom van jongeren en dan ook weer vaders of moeders die gaan spelen.'

Vorige week bereikte VCC een mijlpaal: het honderdste jeugdlid werd ingeschreven. Daarnaast lopen er nog meer dan honderd senioren rond. De Lange vindt het niet raar dat al die mensen lid worden. Hij is enthousiast omdat het tegelijk een individuele en teamsport is. 'En het is een geweldige combinatie van techniek en tactiek. Er komt veel strategie bij kijken, maar natuurlijk moet je ook een bepaalde techniek beheersen om ballen weg te kunnen slaan, om te vangen, te gooien. Die combinatie maakt het heel interessant. Er zitten heel veel dimensies aan.'