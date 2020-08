Demonstratie tegen coronamaatregelen trekt honderden mensen naar Haags Malieveld

Honderden mensen zijn zaterdagmiddag naar het Malieveld in Den Haag gekomen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van de overheid. De organisatie, Viruswaanzin, spreekt zelf van de 'Dag van de Democratie' en wil duidelijk maken dat het tijd is een einde te maken aan de 'verstrekkende vrijheidsbeperkende maatregelen'. De manifestatie verloopt rustig. Wel zou de politie een aanhouding hebben verricht.

Volgens Viruswaanzin is er geen noodzaak meer voor de maatregelen omdat ze geen wetenschappelijke onderbouwing zouden hebben en het draagvlak in de samenleving snel afbrokkelt.

Aan het begin van de demonstratie zijn er vele honderden demonstranten op het Malieveld aanwezig en is sprake van een 'gemoedelijke sfeer'. Veel demonstranten hebben spandoeken, borden met leuzen en vlaggen bij zich. Ze hebben zich veelal ook vrolijk uitgedost. Terwijl op een podium toespraken worden gehouden, zitten aan de rand van het veld mensen te picknicken. Willem Engel, een van de drijvende krachten achter Viruswaanzin, stelt vanaf het podium dat het beleid van de overheid er 'niet op is gericht om mensen te beschermen'. De politie is ook flink aanwezig. Agenten staan op een afstandje toe te kijken.

Het is niet de eerste keer dat op en rond het Malieveld in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de Corona-maatregelen. Viruswaanzin wilde op 21 juni ook demonstreren in Den Haag. De gemeente verbood dat omdat te veel deelnemers werden verwacht op het Malieveld en er vrees bestond voor 'wanordelijkheden'. De rechter gaf de gemeente daarin gelijk. Toch verscheen op die dag een aantal demonstranten op het Malieveld. Aanvankelijk leek dat protest rustig te verlopen. Later liep het toch uit de hand. De mobiele eenheid voerde toen meerdere charges uit.

Verboden

Een week later, op 28 juni, wilde Viruswaanzin weer op het Malieveld demonstreren, maar ook dat protest werd verboden. Er zouden tussen de 20.000 en 25.000 mensen worden verwacht. Volgens Veiligheidsregio Haaglanden passen zoveel mensen niet op het Malieveld bij anderhalve meter afstand en moest de demonstratie ter bescherming van de volksgezondheid worden verboden. De rechter ging ook deze keer weer mee in deze redenering.

Voor de demonstratie van zaterdag heeft de organisatie met de gemeente Den Haag een aantal afspraken gemaakt. De belangrijkste daarvan is dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van anderhalve meter afstand op het Malieveld. De organisatie is nu lovend over de politie. 'We staan schouder aan schouder met elkaar en de politie. Politieagenten hebben ook gewoon gezinnen en ervaren in hun eigen levens ook de nadelige effecten van de maatregelen. Bovendien staan we in nauw en goed contact met de politie Den Haag en gaan we ervan uit dat zij een positieve rol gaan spelen om er een prachtige middag van te maken. De Haagse politie is het gewend om grote demonstraties in goede banen te leiden', aldus een verklaring.

Griep

Vorige week verloor de actiegroep een kort geding tegen de Staat. Viruswaanzin eiste dat de overheid stopt met de noodverordeningen en coronamaatregelen. Zoals de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Volgens de actiegroep is corona niet gevaarlijker dan de griep en zouden andere virussen nog veel gevaarlijker zijn. Zo stelt voorman Engel dat de meer dan 6000 doden die het RIVM aan corona toeschrijft, niet áán maar mét het coronavirus zijn gestorven. Volgens hem is de coronawet bedacht ‘om de maatschappij te knechten’.