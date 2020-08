Geen fastfood maar shirts bij de 'drive thru' van ADO Den Haag

'Je bent supporter of je bent het niet', zegt een ADO-diehard, die 'even op en neer' rijdt. Hij is op vakantie aan de Duitse grens maar komt er graag met zijn zoon even voor terug. Ze weten ook al voor welk shirt ze gaan: vader kiest het lichtblauwe met goud ('is wat ordinair maar dat hoort bij Den Haag, toch?') en zoon wil het zwarte 'derde' shirt.

De twee hebben er niet alleen een lange autorit voor over, maar eenmaal bij het stadion moeten ze ook geduld hebben. Er is een hele procedure die gevolgd moet worden. Bij de start vullen de supporters een formulier in. Bij het volgende 'loket' mogen de kinderen uit de auto. 'Die mogen dan met wat spuitbussen op het doek spuiten', legt Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging, uit. 'D'r is wat te eten en de sponsoren komen met iets leuks.' Daarna kunnen ze doorrijden en krijgen ze de shirts.

Shirts vallen in de smaak

'Mooi toch?', zegt een supporter, die aan het einde van het parcours met een grote glimlach het alternatieve shirt vanuit zijn auto laat zien. Alle verschillende tenues vallen duidelijk in de smaak. Toch weet Van Leeuwen wel een klein minpuntje te noemen. De logo's op het uit- en alternatieve shirt zijn niet origineel van kleur.

Een blije supporter met zijn nieuwste aanwinst | Foto: Richard Mulder

'Ik ben daar niet echt voorstander van, ik houd een beetje van traditie. Ik heb dat ook wel met directeur Mohammed Hamdi besproken. Hij heeft aangegeven dat we dat niet meer moeten doen.' Pluspunt is daarentegen wel dat er weer namen op de achterkant van het shirt staan. 'Dat is een wens van de supporters geweest.'

