Noordwijkerhouters met magneet helpen politie en vinden peperdure sportwagen

Twee Noordwijkerhouters hebben zaterdagavond de politie een bijzondere dienst bewezen. Vader en zoon doen aan magneetvissen en hebben met de magneet een Porsche 911 opgespoord, die even daarvoor de Leidsevaart was ingereden.

'Ik zat rustig met mijn vrouw televisie te kijken', vertelt een bewoner aan de Leidsevaart die niet met naam genoemd wil worden. 'Mijn zoon lag al op bed en kwam opeens naar boven. Hij had de auto te water horen gaan. Toen ik uit het raam keek zag ik inderdaad een auto in het water liggen.'

De twee inzittenden schrokken even na half elf van een dier dat de weg overstak. Een ruk aan het stuur en een zachte berm zorgde voor het te water gaan van de auto. 'Gelukkig zag ik beide inzittenden al op het dak zitten. Ik ben er met mijn bootje naar toe gegaan en heb ze daarna in mijn tuin een handdoek aangeboden.'

Magneetvissen

Als de politie aankomt is de auto al naar de bodem gezonken. De lampen van de auto zijn uitgevallen. Het blijkt lastig om de auto te traceren. De te hulp geschoten bewoner pakt zijn magneet en gaat zoeken. 'Ik heb best een zware magneet. Als je langs het water woont laat je wel eens wat vallen, dan komt zo’n magneet altijd wel van pas. Nu ook, dacht ik.'

Echt snel beet heeft de magneetvisser niet. 'De Porsche is grotendeels van aluminium, dat maakt het lastig. Ik ben er een aantal keer overheen gevaren en toen zat ik volgens mij op een remschijf en had ik beet.'

Geen gewonden

Een bergingsbedrijf neemt daarna de werkzaamheden over. 'Rond 03.00 uur staat de auto op de kant. De auto in het water laten liggen was geen optie, met dit weer is de Leidsevaart druk met boten. Dat zou zondag een chaos worden.'

'De schrik zat er goed in bij de bestuurders. Ze hadden de Porsche geleend van een kennis. Ga dan maar eens vertellen dat die te water is geraakt. De eigenaar vatte het sportief op en was blij dat beide inzittenden er goed vanaf gekomen waren. Onlangs raakte een auto even verderop te water. Dat liep niet goed af met de inzittenden. Dat staat nog op ons netvlies. Gelukkig hebben deze mensen niets.'

De Porsche, met een dagwaarde van ruim 130.000 euro, is total loss.