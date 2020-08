Ruud Boymans vanwege blessure toch niet naar Quick Boys

In de rubriek Sport Kort Amateurvoetbal hebben we aandacht voor het iets 'kleiner' nieuws vanuit de Tweede Divisie en Derde Divisie. Hier lees je de laatste nieuwtjes van de voetbalclubs uit onze regio.

29 augustus:

Ruud Boymans en Quick Boys nemen afscheid van elkaar. De aanvaller zou dit seizoen voor het eerst op Nieuw Zuid te zijn bewonderen, maar is weer geblesseerd geraakt. De oud-prof heeft geen zin om weer een revalidatieproces in te gaan en hangt daarom zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

11 augustus:

Katwijk-aanvaller Marciano Mengerink heeft zin in 5 september. Op die datum begint de tweede divisie weer. Toch is de situatie bij de oranjehemden niet optimaal. 'Als je kijkt naar vorig seizoen, dan hebben we als team ingeleverd', zegt hij op Radio West. 'Vorig jaar hadden we een paar ervaren jongens die een aantal wedstrijden in de benen hadden op dit niveau. Daar hebben we enkele interessante jongens voor teruggekregen, alleen die hebben nog niet zo hoog gespeeld.'

Luister hier het hele gesprek met Mengerink

2 augustus:

Het liveduel in de Tweede Divisie dat FOX Sports wekelijks uitzendt, wordt vervroegd naar 14.00 uur. Vorig seizoen was de aftrap van het tv-duel om 15.30 uur. De reden van de vervroeging heeft te maken met de nieuwe speeltijd op zaterdagmiddag in de Eredivisie. Daar is 16.30 uur een nieuwe starttijd. Ook aankomend seizoen volg je al het amateurvoetbal uit de Tweede en Derde Divisie bij Omroep West.