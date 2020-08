Scheveningse Harry Mulder runt al dertig jaar een radiostation vanuit zijn woonkamer

Wat Harry vroeger deed, mocht eigenlijk niet. De Scheveninger zond illegaal uit in de Haagse ether. In de (kleine) woonkamer bevonden zich de draaitafels, de zender stond in het raamkozijn in de keuken, en in de tuin was de mast gemonteerd aan een metalen paal. Zo kreeg Harry zijn X-Clusief FM de lucht in. De housemuziek die hij draaide, viel in de smaak. Het station trok steeds meer luisteraars, en de zendmast in de tuin werd alsmaar groter.

'We begonnen klein, maar op een gegeven moment waren we in een groot deel van Den Haag te horen', vertelt Harry, die een beetje met dubbele gevoelens terugkijkt op de eerste jaren. Het succes had namelijk ook een keerzijde. Omdat hij illegaal uitzond, werd het station meerdere malen uit de lucht gehaald. 'In de piratentijd kregen we dwangsommen opgelegd. Dat begon met 2500 gulden, maar liep als we doorgingen met uitzenden per week op met 5000 gulden. Dat was niet leuk meer.'

Pogingen om legaal uit te zendden, mislukten. Toen Harry voor de zoveelste keer op de vingers werd getikt, kwam er een einde van X-Clusief FM in de ether. Maar het geluid bleef wel via internet te horen. 'De nostalgie van de illegale radio, die mis ik wel. Maar het internet heeft wel de toekomst hoor, daar moet ik eerlijk in zijn. Nu ben ik wereldwijd te horen, en krijg je soms vanuit de meest bizarre plaatsen berichten.'

Van vinylplaten naar cd's

Harry heeft in die dertig jaar veel meegemaakt. Hij heeft het radiomaken in de voorbije jaren behoorlijk zien veranderen. Waar hij vroeger alles van vinylplaten draaide, gaat nu alles via USB-sticks. 'Als vinyl nog betaalbaar was geweest, dan had ik het zeker nog gehad. Het enige vinyl wat ik nog heb staan, zijn platen waar ik mooie herinneringen aan heb, en die ik absoluut niet weg wil doen. For An Angel van Paul van Dyk heb ik grijsgedraaid. Ik heb toevallig een collectoritem. Er zijn maar honderd exemplaren van gemaakt.'

'We gingen van vinyl op een gegeven moment over op cd's. Er draaide een dj bij me die mij op een gegeven moment een beetje gek ging maken. Hij zei: ga over op MP3, dat is tien keer leuker, je kunt er veel meer mee. Maar voor mij was vinyl heilig. Ik zei: laat mij maar lekker plaatjes kopen, veel beter. Op een gegeven moment had hij een cd-speler van een maatje mee en ging ik het toch proberen. En toen was ik snel over, haha. Destijds was dat echt een stap vooruit.'

Nog dertig jaar?

Dertig jaar is Harry al bezig met zijn grootste hobby. Hoeveel jaren komen er nog bij? 'Zo lang ik gezond blijf en ik het nog leuk vind om te doen, gaan we nog wel een tijdje vol. Er kunnen nog wel wat jaartjes bij.'

