Buschauffeur 'grand prix' Peter (56) overleden aan ALS: '8751 was zijn bussie'

In de nacht van zaterdag op zondag overleed Peter aan de gevolgen van zijn ongeneeslijke ziekte. 'Die klap kwam wel binnen', aldus Dennis, die de Koudekerker al drie decennia kende. 'Het korps van buschauffeurs is ook behoorlijk aangeslagen. Er heerst verslagenheid.'

'Die bus was alles voor hem, het liefst zat hij er zeven dagen per week in' | Foto: Dennis Vondeling

Het idee om Peter deze zomer in het zonnetje te zetten, is bedacht door Dennis. 'Ik wilde wat doen om hem te zien lachen. Peter is altijd vrijgezel gebleven, hij leefde voor zijn werk. Het liefst zat hij zeven dagen per week in de bus.'

'Hij reed altijd stevig door'

Deel één van de verrassing was dat Dennis hem thuis kwam ophalen. Vanzelfsprekend in bus 8751, die rondom Alphen, maar ook richting Zoetermeer en Uithoorn rijdt. 'Dat was eigenlijk een beetje zijn bussie.' Ook de ouders van Peter mochten mee, zijn moeder met rollator en zijn vader met scootmobiel.

Bij het station in Alphen aan den Rijn werd Peter door zijn collega's onthaald. Daar mocht hij de naar hem vernoemde bus onthullen, die de initialen van zijn bijnaam heeft gekregen: GP. Oftewel grand prix. 'Die bijnaam had Peter omdat hij altijd stevig doorreed', verklaart Dennis lachend.

Geen kracht om te huilen

Zowel voor de hoofdrolspeler als voor zijn ambtsbroeders was die 26ste juni een bijzondere dag. 'Hier heb ik geen woorden voor', sprak Peter. 'Dit had ik echt niet verwacht en ik bedank ook iedereen die hier aan mee heeft gewerkt en waar ik de afgelopen jaren mee heb mogen werken.'

Samen met zijn ouders wordt Peter in Alphen verrast door collega's | Foto: Dennis Vondeling

Hij was emotioneel, maar had volgens Dennis geen kracht meer om te huilen. Een groep van 26 collega’s nam Peter vorige week zondag nog mee naar de Pannenkoekenboot in Rotterdam. Opnieuw met 'zijn' bus, uiteraard.

Arriva: verdrietig bericht

Maar hoewel Peter heel graag pannenkoeken at, ging dat al niet meer. Dennis: 'Hij had nauwelijks nog kracht om te eten. Hij moest zelfs gaan liggen in de boot.'

'Een verdrietig bericht', noemt een woordvoerster van Arriva noemt het overlijden van Peter de Jong. 'Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.'

