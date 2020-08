Heineken lijdt verlies, maar thuistappen neemt een vlucht

Bij de presentatie van de cijfers, maandag, noemde Heineken de situatie rond het coronavirus nog altijd 'beweeglijk en onzeker'. Topman Dolf van den Brink wees wel op de kracht van het Heineken-merk.

De afzet daarvan daalde minder dan die van het bedrijf als geheel. 'We zien overal dat merken waar mensen veel vertrouwen in hebben het goed doen tijdens de crisis', zegt Van den Brink.

Onvoorspelbaar

In Zuid-Afrika kreeg Heineken door een volledige lockdown een harde klap. Als die markt niet mee wordt geteld, groeide de omzet van het premiumbier zelfs.

De brouwer denkt dat de horecasector nog last zal houden van de coronacrisis: 'Het herstel verloopt heel onvoorspelbaar', zegt Van den Brink. 'In juni zagen we de volumes weer snel oplopen, maar in juli liep dat weer terug. Het is echt twee stappen vooruit, een stap terug.'

Thuistappen populair

Een tak van Heineken die wel hard groeide was de directe levering aan consumenten. De Europese bierwebwinkel Beerwulf trok in de eerste zes maanden drie miljoen bezoekers waarvan de helft nieuw was.

Webwinkel Six 2 Go in Mexico, waar klanten gekoeld bier kunnen bestellen dat zeer snel wordt bezorgd, kreeg in het eerste half jaar tien keer zo veel bestellingen te verwerken als in heel 2019. Ook de verkoop van thuistapsystemen verdubbelde tijdens de lockdown.

LEES OOK: Quarantaine: hoe zes studievrienden nu digitaal borrelen op vrijdag