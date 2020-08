Vijf jaar na kraanongeluk in Alphen: Jamil mist zijn hond en praat met psychiater

'Wat ik aantrof was echt één ingestorte puinhoop', blikt Jamil terug op die bewogen dag. De eigenaar van tweedehandswinkel Used Products in Alphen is aan het werk in het Zoetermeerse filiaal, als hij door zijn goede vriend en collega Joey wordt gebeld met een onheilspellende mededeling. Hij denkt in eerste instantie dat het een grap is, maar bij thuiskomst blijkt het bittere realiteit.

De ravage van het brugongeluk in Alphen bij de winkel van Used Products | Foto: Ron Hoenson (Holland-Pictures.com)

Van het pand waarin zijn onderneming en daarboven zijn huurhuis zit, is nagenoeg niets meer over. 'De pech voor mij was dat het brugdeel precies op mijn woning lag. Die was echt het meest getroffen, zeg maar.' De nieuwe meubels die hij dat jaar heeft gekocht, zijn uitgebreide gameverzameling; in één klap is vrijwel alles weg. Alleen wat waardevolle fotoboeken kunnen uiteindelijk nog veilig worden gesteld.

Niet meer autorijden door psychose

Iets meer dan drie maanden later opent Jamil een gloednieuwe vestiging van Used Products aan de Julianastraat. Daar lopen de zaken volgens hem zelfs beter dan op de oude locatie. Zelf heeft hij het zwaarder gehad. 'In het begin was ik nog redelijk vrolijk. En het klinkt heel gek, maar die klap is bij mij pas in 2018 gekomen. Daarvoor ben ik eigenlijk gewoon doorgegaan met wat ik deed, waardoor ik het een beetje ben vergeten.'

Zijn herstel is tot op de dag van vandaag nog niet helemaal afgerond. 'Het is echt heel erg aanpoten geweest. Ik loop nog steeds bij een psychiater. Op een gegeven moment zat ik in de auto en kreeg ik een psychose, waardoor ik niet meer kon rijden. Daar ben ik nu redelijk overheen, maar ik had niet verwacht dat dat allemaal door dat brugongeluk kwam. Ik was gewoon heel erg overwerkt.'

Vriendin ontsnapt aan de dood

Als een soort speling van het lot leert hij niet lang na het ongeluk zijn huidige vriendin Daniella kennen tijdens het stappen. Zij werkt op die derde augustus in 2015 bij de voormalige loungebar David's Place, die twee panden van Jamils woning en winkel af zat. Vanuit de rokersruimte rent ze naar buiten, waardoor ze aan de dood ontsnapt.

'We hadden het natuurlijk over dat brugongeluk. Zij is er ook nog steeds mee bezig. Als ze bouwgeluiden of een hijskraan hoort, dan kan ze daar niet zo goed mee omgaan. Dat lukt mij iets beter, omdat ik er zelf niet bij ben geweest', verklaart Jamil.

Nuka uit haar lijden verlost

Voor zijn hondje Nuka, een anderhalf jaar jonge Husky, heeft het ongeluk fatale gevolgen. Ze komt klem te zitten onder de brokstukken en moet met een spuitje uit haar lijden worden verlost. 'Ik woonde alleen, dus het was heel prettig dat er iemand was als ik thuiskwam. Dat was in het begin wel heel moeilijk. Ik ben in het weekend nog een paar keer naar de Hooftstraat gelopen om te proberen die hond eruit te krijgen. Vond het heel zielig dat ze daar nog twee maanden in een kooi heeft gelegen, toen ze al was ingeslapen. Dat sloeg echt nergens op, dus daar ben ik een paar keer heel erg boos om geworden.'

Nero (links) is onlangs in de plaats gekomen van het overleden hondje Nuka (rechts) | Foto: Jamil Heg

Pas afgelopen december besluit hij weer een hond te nemen. Hij heet Nero en is een Shepsky, oftewel een kruising tussen een Husky en een herdershond. 'Dat is toch ook wel een heel lief beestje, hoor', geeft een zichtbaar opgewekte Jamil toe.

'Tijd om het af te sluiten'

Hoe hij de toekomst voor zich ziet? Diep uitpuffend antwoordt de Alphenaar: 'Gewoon verder gaan met de winkel. Zoveel mogelijk het ongeluk proberen te vergeten en te verwerken, waar ik nu gewoon heel goed mee bezig ben. En ik hoop dat het nu allemaal wat makkelijker en sneller gaat, want het wordt wel een keer tijd om het helemaal af te sluiten.'

LEES OOK: