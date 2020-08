Strandwalfestival Rijswijk definitief afgelast; ook geen online versie

Het festival zou dit jaar in het weekeinde van 12 tot en met 14 september plaatsvinden. In de afgelopen maanden is geprobeerd een aantal alternatieve mogelijkheden te ontwikkelen om het festival fysiek en online te laten doorgaan, maar dat is dus niet gelukt.

'Alle ideeën zijn helaas niet realiseerbaar met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Hierdoor is de kans op een vergunning vrijwel uitgesloten', aldus de organisatie. 'Voor alleen een festival online blijkt uit de praktijk dat de kosten niet opwegen tegen de beperkte belangstelling.'

Bizarre tijden

Het motto van het Strandwalfestival is Rijswijkers bij elkaar te brengen, maar 'onder de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is dit dus niet mogelijk. We gaan ons evenwel opmaken voor een alles overtreffende editie in 2021'.

Die is vooralsnog gepland voor het weekeinde van 10 tot en met 12 september 2021. 'Samen komen we er doorheen en we zien je, als hopelijk deze bizarre tijden snel tot het verleden behoren, graag weer in blakende gezondheid dansend op het Strandwalfestival 2021', aldus de organisatie.

