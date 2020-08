Seniorencomplex tien uur zonder stroom: 'Ik werd wakker omdat mijn zuurstofapparaat er mee ophield'

Een seniorencomplex in Den Haag heeft maandag ruim tien uur zonder stroom gezeten. Het gaat om de Christiaanhof in de wijk Transvaal. Bewoners konden de lift niet gebruiken, en de elektrische galerijdeuren deden het ook niet. De bewoners zijn boos, omdat het volgens hen al de derde storing in drie maanden is.

'Ik werd wakker omdat mijn zuurstofapparaat er mee ophield', vertelt Hans Steenwijk in zijn appartement op de vierde verdieping. 'Dat was rond kwart over één 's nachts.' Steenwijk belt met netbeheerder Stedin, die een monteur stuurt. 'Maar die had geen sleutel van de kelder. Of ik hem er in wilde laten. Moest ik midden in de nacht in het pikkedonker van de vierde naar de kelder lopen. Dat hoort toch niet?'

De monteur geeft aan dat het zo verholpen zal zijn, maar dat valt tegen. De stroom komt heel even terug, maar valt dan opnieuw uit, en dan blijkt het probleem groter dan gedacht. Later in de nacht en de ochtend komen er volgens Steenwijk andere monteurs. Die hebben tot na 11.00 uur nodig om weer voor elektriciteit te zorgen.

Hartbewaking

Dat de inhoud van de diepvries al die tijd ligt te ontdooien vindt Steenwijk nog het minste probleem. Drukker maakt hij zich om de hartmonitor van zijn man. 'Die stuurt een signaal naar het Westeinde ziekenhuis als er iets mis gaat met zijn hart, en belt desnoods automatisch een ambulance, maar zonder stroom doet die het niet. Dus dat is levensbedreigend.' Ook de galerijdeuren zijn met de hand nauwelijks open te krijgen, vindt Steenwijk: 'Bij brand zitten we als ratten in de val.'

Het is niet de eerste keer dat de energievoorziening in het complex uitvalt, zo vertelt de boze bewoner. 'Deze keer was het wel extreem lang. En ik denk dat het wel snel verholpen zou zijn als we op het Noordeinde zouden wonen. Maar dit is Transvaal dus dan maken ze niet zo'n haast, is mijn gevoel.'

Kabel kapot

Volgens Stedin was er één specifieke kabel gebroken, en maakte dat de reparatie lastig. 'Als een hele wijk is getroffen kunnen we stroom makkelijk omleiden, nu ging het om een kabel naar alleen dit gebouw', aldus een woordvoerder. 'Het is handwerk om die te repareren, dat kost tijd.'

Stedin laat weten dat iedereen even snel geholpen wordt, onafhankelijk van waar je woont. 'Dat zijn we zelfs wettelijk verplicht', aldus de woordvoerder. Het bedrijf kan geen eerdere storingen terugvinden in het systeem, maar zegt dat die er wel geweest kunnen zijn in het netwerk van de flat zelf, maar dan ligt dat bij de gebouweigenaar.