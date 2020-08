Pedoseksuele internetlokker krijgt vijf jaar cel en tbs voor seks met minderjarige meisjes

Via sociale media verleidde Gerrit van L. een veertien jarig meisje uit Gouda tot een seksafspraak. Hij had ook seks met twee andere minderjarige slachtoffers, voordat de moeder van het meisje uit Gouda wist hem te betrappen.

De moeder zag op de telefoon van haar 14-jarige dochter dat ze wel heel vaak contact had met de man uit Drenthe. Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank twee weken geleden vertelde de verdachte zelf hoe hij haar benaderde op sociale media, door zich voor te doen als een zestienjarige jongen. Hij vroeg haar om naaktfoto's te sturen, en maakte uiteindelijk een afspraak met haar. In een bosje in een park in Gouda had hij seks met haar.

Kinderporno

De man legde ook contact met andere minderjarige meisjes en vroeg ze ook om seksueel getinte afbeeldingen. Een 11-jarig meisje vroeg hij om ook haar 5-jarige zusje te betasten. Verder vond de politie kinderporno bij hem thuis.

Met drie slachtoffers, onder wie het meisje uit Gouda, had hij seksafspraken. Nadat haar moeder alarm had geslagen kwam de Drentse man voor de eerste keer vast te zitten. Hij werd na korte tijd vrijgelaten uit voorarrest. Vervolgens kwam aan het licht dat hij meer slachtoffers had gemaakt, en moest hij terug de cel in.

Aan zijn zusjes gezeten

De slachtoffers waren veelal kwetsbare meisjes, die in een pleeggezin woonden, of eerder al seksueel werden misbruikt. Een meisje deed een zelfmoordpoging na het misbruik. Van L. heeft alles bekend en betuigde spijt.

Hij is al meerdere keren in aanraking geweest met justitie voor misbruik en eerder uit huis gezet omdat hij - net als zijn vader - aan zijn zusjes heeft gezeten. Ook moest hij zich in 2013 en 2016 verantwoorden voor ontucht, beide zaken zijn geseponeerd. Wel moest hij zich na de laatste zaak laten behandelen voor zijn pedofiele gevoelens. Terwijl hij die behandeling had, pleegde hij ontucht met minderjarigen.

Intensieve behandeling

De officier van justitie eiste een celstraf van vijf jaar en een verplichte, intensieve behandeling. De rechtbank neemt die eis over. Als de man zich niet laat behandelen, wordt hij opgenomen in een tbs-kliniek voor dwangverpleging.

