Fietstocht georganiseerd als ode aan levende legende Jan Janssen: 'Als het kan doe ik zelf ook mee'

Na een eigen bronzen beeld in Nootdorp, krijgt Jan Janssen in augustus ook zijn eigen fietstocht. Op 29 augustus zal vanuit Nootdorp de eerste Ode aan Jan Janssen vertrekken. Met de 100 kilometer lange fietstocht door het Groene Hart, een voormalig trainingsrondje van Janssen, wordt er eer betoond aan de eerste Nederlandse winnaar van de Tour de France.

De in Nootdorp geboren Jan Janssen is één van de beste wielrenners uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn erelijst is lang, maar bovenaan prijken het WK op de weg, Parijs-Roubaix, de Vuelta en de Tour. Janssen was de eerste Nederlander die die twee grote rondes won.

Volgens de organisatie zijn dit 'redenen in overvloed om een ode te brengen aan Nederlands allerbeste beste sprinter.' In januari werd er al een bronzen beeld onthuld in Nootdorp. 'Daar voegen we maar al te graag een jaarlijks terugkerende toertocht aan toe die de route van deze legende karakteriseert', aldus de organisatie.'

Start van de Tour

De tocht is 100 kilometer lang en voert de deelnemers langs kassen, recreatie- en veenweidegebieden in het Groene Hart. Én: 'Als het kan, rijd ik zelf ook een stukje mee', aldus de 80-jarige Janssen in een videoboodschap. Na afloop is er, heel toepasselijk, de gelegenheid op om een groot scherm naar de start van de Tour de France te kijken, die dit jaar later begint als gevolg van het coronavirus.

Over het virus gesproken: het organiseren van een fietstocht is weer toegestaan, maar de organisatie treft wel maatregelen. Zo krijgen deelnemers starttijden toegewezen om te voorkomen dat iedereen samendromt bij het vertrek. Eenmaal onderweg hoeven fietsers geen anderhalve meter afstand te houden, na afloop en voor toeschouwers geldt dat wel. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is ook niet toegestaan. Verder gelden de algemene richtlijnen van het RIVM, zoals een verbod op handen schudden en thuisblijven bij klachten.

Overigens komt de aankondiging van een tocht ter ere van Janssen op een mooi moment: in Wageningen wordt sinds jaar en dag de Jan Janssen Classic gereden, maar deze zou dit jaar zijn laatste editie hebben. Door toedoen van het coronavirus is de voormalige Hel van Ede-Wageningen uitgesteld naar 2021, maar daarna gaat deze koers alleen nog verder als mountainbiketocht.