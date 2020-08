De coronacrisis is goed voor de kringloop: 'Boeken, puzzels en bureaustoelen heel populair'

'We zijn wekenlang blij geweest dat we om vijf uur de roldeur nog dichtkregen.' Dat men tijdens de lockdown massaal aan het opruimen sloeg, hebben ze geweten bij Kringloopwinkel Delft en De Springplank in Zoetermeer. 'Het stond overvol.'

Heel veel kleding, de Nederlandse vlag, zadels, boeken, meubels en allerlei andere prullaria: zeeën aan zakken en dozen verdwenen van zolders en uit kelders toen het land halverwege maart op slot ging, en mensen begonnen aan een grote schoonmaak van de plek waar ze zoveel tijd doorbrachten.

Het betekende topdrukte voor kringloopwinkels. 'Zelfs met twee keer zo hard werken kregen we alle spullen niet gesorteerd', vertelt een medewerker van Kringloopwinkel Delft. De Springplank in Zoetermeer werd zelfs even aangezien voor vuilstortplek: toen de lokale vuilverwerker de deuren sloot omdat er in de drukte geen afstand kon worden gehouden, verschenen er 's nachts spullen voor de deur. 'We nemen ook niet alles aan, dus veel spullen hebben we tijdelijk bewaard of op laten halen door de gemeente', vertelt eigenaar Ad Okkers.

Meer lezen en bureaustoelen

Alles opslaan kon ook niet, want op een gegeven moment zat de opslag van De Springplank vol. De medewerkers van de sociale onderneming, voornamelijk mensen met een beperking, hebben daarom keihard gewerkt om alles netjes in de winkel te krijgen.

Gelukkig was al dat werk niet voor niets: buiten dat mensen veel spullen brachten, kwamen ze - aanvankelijk heel voorzichtig - ook spullen halen. 'Mensen zijn veel meer gaan lezen en puzzelen', observeerde aldus Anita Preuninger van Kringloopwinkel Delft. En blijkbaar werden ze de keukentafel ook zat: 'Toen mensen zagen dat het thuiswerken nog wel even ging duren, werd er toch een kantoortje ingericht op slaapkamers. Toen werden tafels en bureaustoelen heel populair.'

Hogere omzet

Dat ervaart ook medewerker Daniel Heukels van De Springplank: 'Eerst was het wel rustig, maar toen begon het echt drukker te worden hier.' Eigenaar Okkers ziet het ook terug in de omzet: 'Die is hoger dan de prognose die we aan het begin van dit jaar hadden. Mensen vinden het toch fijn om geld uit te geven en in de kringloop kunnen ze ook wat besteden.'

Ook nu is het nog druk in de winkels. In Delft komt dat deels doordat veel nieuwe studenten hun kamers inrichten voor het nieuwe studiejaar, maar doordat mensen minder op vakantie gaan, is er meer tijd om thuis op te ruimen. En om weer nieuwe spullen te kopen.