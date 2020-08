Vier jonge vrouwen starten rijdend hostel in dubbeldekker, maar hebben nog nooit bus bestuurd

La Karavana hebben ze hun rijdend hostel gedoopt, en het is de bedoeling dat ze in maart volgend echt de weg ermee opgaan. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren, want de bus is nu volledig gestript. 'Hier moet de slaapzaal komen', zegt Eileen Helfferich (25) terwijl ze naar de bovenste verdieping van de Britse Bristol VR loopt. 'Hier komen stapelbedden voor zeven gasten en helemaal achter slapen wij straks achter een muurtje.'

Beneden komt een keukentje, een douche en een ruimte waar gelounged kan worden. 'Ik had al een paar jaar het idee om een hostel te beginnen', zegt Saskia van Leeuwen (29) zittend achter het stuur. 'Maar ik ben nogal reislustig dus toen dacht ik waarom beginnen we niet een hostel op wielen?'

Bovenin de bus

In stroomversnelling door corona

Toen het idee eind vorig jaar ontstond was er nog geen sprake van corona en waren drie van de vier vrouwen nog werkzaam in de evenementenbranche. 'Door corona is alles eigenlijk in een stroomversnelling geraakt', legt Saskia uit. 'We hadden ineens heel veel tijd om dit te gaan doen.' Lisa de Bree (28) heeft haar baan in het onderwijs opgezegd voor dit project. 'Ik twijfelde al aan het onderwijs. En ik vond dit zo leuk dat ik toen besloten heb om ervoor te gaan. Want het is natuurlijk heel leuk als je kan reizen voor je werk.'

De dubbeldekker hebben ze gewoon op Marktplaats gekocht en motorisch is hij prima in orde. Tot in de jaren 80 deed bus dienst als lijnbus in het Engelse Yorkshire. Maar ervaring als buschauffeur hebben de vrouwen niet. 'Dat vind ik misschien wel de leukste uitdaging', zegt Eileen. 'Wanneer zie je nou vier meiden die even besluiten om hun vrachtwagenrijbewijs te gaan halen?'

Uniek project

De vier ondernemers zijn inmiddels zo druk bezig met het project, dat ze soms vergeten hoe uniek het project eigenlijk is. Want heel veel andere rijdende hostels zijn er niet, en zeker geen dubbeldekkers. 'Vanochtend liep ik langs de bus en toen realiseerde ik mee ineens dat we er ook echt mee gaan rijden', lacht Lisa. 'Soms is het nog niet helemaal voor te stellen dat we het ook echt gaan doen Maar ik heb er wel heel veel zin in.'

Wie de meiden wil helpen bij het opknappen van de bus kan een stukje bus adopteren. Dat kan via hun website. Daarop is ook te vinden hoe je vanaf maart mee op reis kan met de bus.