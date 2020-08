Egels volgen met een zender: in Zoetermeer doen ze uniek onderzoek

Zes egels in Zoetermeer hebben sinds half juni een zendertje waarmee onderzoekers ze kunnen volgen. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer egels in de stad te vinden zijn. Om de gangen van de diertjes beter te kunnen nagaan, worden ze nu een zomer lang gevolgd.

Het is uniek in Nederland om het wel en wee van de egel op deze manier te onderzoeken. De egelpopulatie landelijk gezien loopt terug, dus is dit onderzoek nodig om inzicht te krijgen over de routes die de egels afleggen in de stad. Het onderzoek wordt niet alleen in Zoetermeer gedaan, maar ook in Steenwijk (Overijssel). De egel is beschermd, maar het gaat niet erg goed met het dier.

Met een grote antenne loopt Sil Westra door de Stadsboerderij in Zoetermeer, er klinkt een zacht signaal. 'Ik denk dat we op het goede spoor zijn', zegt Westra, ecologisch adviseur. Verderop in een ruig stuk struikgewas wordt het signaal sterker. Westra duikt in de struik. De zaklantaarn floept aan en de egel wordt zichtbaar, op zijn rug draagt hij een zender.

Honkvast exemplaar

De lange spriet is goed vastgemaakt. De weegschaal staat klaar en de egel wordt in een kom gelegd. 'Deze is wel iets afgevallen maar dat is niet problematisch. Dit is een honkvast exemplaar, want hij heeft zich in al die weken nog geen tweehonderd meter verplaatst', concludeert Westra. De egels hebben volgens de werkgroep geen last van de zender op hun rug. Twee keer per week gaan mensen van de Egelopvang Zoetermeer eropuit om de egels te onderzoeken. Als de conditie van een dier achteruit gaat, wordt de zender weggehaald. Het onderzoek duurt tot eind augustus, dan worden alle zenders verwijderd.

Westra ontdoet de gevangen egel van zijn zender. 'Dit exemplaar beweegt zo weinig we geven hem weer zijn vrijheid terug want we hebben genoeg data.' Hij zet de egel voorzichtig terug in het struikgewas.

Tegel eruit, egel erin!

Mocht je een egel in je tuin hebben, zorg dan voor wat ruige begroeiing. Daar houden ze van, zegt stadsecoloog Hendrik Baas. 'De egel heeft de tuin nodig, tegels eruit egel erin, zeggen we altijd.' Ook zijn egels dol op kattenbrokjes.