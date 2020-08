Ruzie tussen buurmannen: deur ingetrapt, kopstoot en messteken

Ooit waren ze beste buren, totdat één van hen de ander met een mes stak. Aanleiding was een klacht over geluidsoverlast. Het Openbaar Minister (OM) eist dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, en voorwaarden zoals een agressieregulatietraining, psychische behandeling en een contactverbod.

De mannen kwamen vaak bij elkaar thuis, maar de afgelopen jaren bekoelde hun vriendschap, totdat het 28 april dit jaar helemaal misging.

De verdachte (57) uit Zevenhoven zou zware psychische problemen hebben en werd voorheen vaak gesteund door zijn buurman. Maar twee jaar geleden kon de buurman dat niet meer opbrengen en wilde geen contact meer. Sindsdien belden beide mannen geregeld de politie om over elkaar te klagen. Vaak gingen de klachten over geluidsoverlast. In april liep het uit de hand: de verdachte ging verhaal halen bij de buurman. Hij trapte de deur in, sloeg zijn buurman, gaf kopstoten en stak de man uiteindelijk meerdere keren met een mes.

Breekijzer

Het had niet veel gescheeld of de steekpartij had grote gevolgen voor het slachtoffer. 'De verwondingen zijn redelijk snel genezen, maar hadden een paar centimeter naar links of naar rechts evengoed veel grotere gevolgen kunnen hebben', schrijft het OM. De officier van justitie vindt dat er sprake is van een poging tot doodslag. De verdachte heeft geaccepteerd dat hij zijn buurman net zo makkelijk had kunnen doden.

Mogelijk heeft het slachtoffer bij de ruzie zelf ook tikken uitgedeeld met een breekijzer. Als dat het geval was, vindt de officier van justitie dat gerechtvaardigd. 'Hij werd aangevallen in zijn eigen huis door een verdachte die zich erg agressief gedroeg. Hij schold en had nota bene de deur ingetrapt. Het letsel dat de verdachte had opgelopen was gering, dus als het slachtoffer zich heeft verweerd is dat binnen proporties geweest', aldus de officier van justitie.

Contactverbod

Het OM eiste een celstraf van dertig maanden waarvan zes voorwaardelijk. Onder de voorwaarden wil het OM een agressieregulatietraining, moet de verdachte verder gaan met de behandeling voor zijn psychische stoornissen. Ook een contactverbod met de voormalige buurman (verdachte woont nu ergens anders) zou tot de voorwaarden moeten behoren.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.

