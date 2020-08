Haagse acteurs aangeslagen door overlijden Scheepmaker: 'Werken met hem was uniek'

De verslagenheid na het overlijden van de Hans Scheepmaker is groot. De Haagse regisseur overleed afgelopen weekend na een wespenaanval. 'Ik ben er helemaal van uit het lood geslagen', vertelt goede vriend Bas Muijs. 'Ik heb het er gisteravond met ongeveer vijftien andere acteurs over gehad, en iedereen is er helemaal kapot van', vult acteur Stephan Evenblij aan.

Ook bij Edgar Wurfbain kwam het nieuws van het overlijden van Scheepmaker (69) hard aan. De 42-jarige acteur begon zijn loopbaan 25 jaar geleden met zijn rol in de soap Goudkust. 'Hans was de regisseur van de buitenopnames en op die manier heb ik veel met hem gewerkt. Het was een mooie periode in ons leven, een nieuwe soap voor SBS, wat toen net een nieuwe zender was. Ik heb veel aan hem te danken en daar denk je nu dan wel aan terug. Je gunt het natuurlijk niemand, maar het is zo zonde dat hij op zo'n tragische manier komt te overlijden.'

Muijs werkt met onder meer bij de opnames van Pauwen en Reigers en Voetbalvrouwen met Scheepmaker. 'Ik heb honderden scènes met hem gedraaid', vertelt hij aangeslagen. 'Hij is de regisseur met wie ik het meeste heb gewerkt.' Hij herinnert zich de opnames van Voetbalvrouwen nog goed. 'Het was een nieuwe serie en we moesten het wiel nog helemaal uitvinden. Vandaar dat we met de acteurs veel improviseerden en soms ook van het script afweken. Normaal houden regisseurs daar niet van, maar Hans liet ons daarin vrij omdat het voor meer diepgang zorgde. En zo gebeurde het dat hij scènes soms wel een minuut langer door liet gaan dan in het script stond. En soms knipte hij dat er toch af omdat hij het niet leuk genoeg vond, maar soms liet hij het er in. Die vrijheid had ik als acteur nog nooit meegemaakt, dat maakte het werken met hem voor mij wel heel uniek.'

Uit zijn slof schieten

Het is een manier van werken die Scheepmaker niet altijd toepaste. 'Als hij een opvatting had over hoe het moest gebeuren en het ging niet zoals hij wilde, dan kon Hans ook wel enorm uit zijn slof schieten', zo vertelt Muijs. 'Hij kon soms heel streng zijn als acteurs of figuranten na vijf keer met het verkeerde loopje een scène verziekten. Dan hoorde je die harde stem en sidderde iedereen. Ik weet dat hij niet bij iedereen geliefd was.'

Het strenge herkent Wurfbain ook in Scheepmaker. 'Ik was 17 toen ik met de opnames van Goudkust begon en ik was heel onzeker', vertelt de acteur. 'Ik vond alles heel spannend en keek echt tegen hem op. We hebben hier de afgelopen jaren nog wel veel grapjes over gemaakt samen. Want Hans was heel lief, maar hij kon ook heel recht door zee en hard zijn voor mensen. Maar door hem ik wel geleerd om minder onzeker te zijn, omdat ik met acteren hierdoor blokkeerde. Het is een les die ik uiteindelijk mijn hele leven heb meegenomen.'

Hometown

Evenblij noemt Scheepmaker een van zijn favoriete regisseurs. 'Het was een heel fijne man om mee samen te werken', legt hij uit. 'Je had altijd zin om te spelen als je met hem draaide. En daar ben ik niet alleen in, want ik heb nadat ik het nieuws hoorde met ongeveer vijftien andere acteurs contact gehad die met hem gewerkt hebben en die er helemaal kapot van zijn. Hans was een allround regisseur die altijd zorgde voor een goede sfeer en vertrouwen.'

De acteur moet hierbij terugdenken aan de opnamen van Pauwen en Reigers, de bekende Haagse soap die op Omroep West te zien was. 'Het was niet het beste werk, ook niet van mij', zo geeft Evenblij eerlijk toe. 'Maar het was wel in onze hometown. Dat was uniek. Daarom was dat voor mij wel het allerleukste wat ik samen met Hans heb gedaan.'

ADO-supporter

Het overlijden komt bij Muijs extra hard aan omdat hij en Scheepmaker ook buiten het werk goede vrienden zijn geworden. 'We gingen vanaf de set vaak samen naar wedstrijden van ADO. Mijn vader ging dan ook mee, dus ook hij kende Hans goed. Mensen kunnen er zich niets bij voorstellen, want Hans was best een deftige heer als je hem zag, maar dus ook een bevlogen ADO-supporter die na een overwinning altijd direct een berichtje stuurde.'

Zo was Scheepmaker er bij toen Muijs zijn vriendin leerde kennen. 'We waren voor de opnames van Voetbalvrouwen in het Westeinde aan het filmen', vertelt hij. 'Wij filmden op de zesde verdieping en de rest van het ziekenhuis werd gewoon gewerkt. Tussen de opnames liep ik over de gangen en zag ik Sabine. We raakten aan de praat en ik nodigde haar uit om na haar dienst op de set te komen kijken. Ik heb Hans gelijk ingelicht dat als er straks een mooie dame zou komen, of het dan mogelijk was om tussen de scènes een paar minuten te pauzeren zodat ik haar wat kon laten zien. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat mensen tijdens het filmen privé-afspraken maken, maar hij keurde het goed. En zo heeft hij Sabine gelijk gezien toen ik haar leerde kennen.'

Haagse televisieserie

Scheepmaker was een echte Hagenaar en liet dat in zijn werk ook terugkomen, vertelt Evenblij. 'Hij heeft zich altijd hard gemaakt om in Den Haag te filmen. Ik ben regelmatig met hem meegereden naar Den Haag na opnames in Amsterdam en hebben in die tijd veel gesprekken met elkaar gehad. Ik ben zelf ook begonnen met regisseren en heb een paar maanden geleden nog met hem afgesproken om te kijken hoe hij dat deed. Hij inspireerde me en heeft mij laten zien dat het kan, een regisseur die uit Den Haag komt.'

Ook Wurfbain had de laatste jaren nog veel contact met Scheepmaker. 'Na de opnames van Goudkust heb ik hem een tijd niet gesproken, maar een jaar of vijf geleden kregen we weer contact. We hadden het idee om een nieuwe Haagse televisieserie te beginnen. In de kroeg en bij mij op kantoor hebben we veel creatieve sessies gehad, maar helaas is het project toch op de planken terecht gekomen. Maar toen ik hem vier of vijf maanden geleden sprak hebben we wel de wens uitgesproken om bij de eerste de beste kans die er komt om toch weer samen te gaan werken. Het is heel cru dat die kans er nu niet meer komt. Hij had nog zoveel energie, het was duidelijk dat hij nog niet klaar was.'