21 coronabesmettingen bij Promen in Gouda

Bij Promen, de voormalige sociale werkplaats in Gouda, zijn de afgelopen weken 21 medewerkers besmet geraakt met corona. Dat meldt de GGD Hollands Midden. Alle besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die werken op een afdeling waar voedsel wordt verpakt. De afdeling is sinds 21 juli dicht, maar gaat woensdag gefaseerd weer open.

De eerste twee besmettingen werden geconstateerd op 21 juli. De afdeling waar het speelt is die dag meteen gesloten en de 120 werknemers zijn naar huis gestuurd met het dringende advies om twee weken in thuisquarantaine te blijven. Een week later bleken nog negen mensen van dezelfde afdeling besmet, en één van een andere afdeling die vaak bij de voedselverpakking was geweest.

Vanwege de toename is op 30 juli een mobiele teststraat van de GGD bij Promen neergezet om alle andere medewerkers van de getroffen afdeling te laten testen. 'Dat is gedaan om de test laagdrempelig te maken, naar een 'echte' teststraat gaan is voor veel van onze mensen een lastige onderneming', aldus woordvoerder Marieke Belt.

Ventilatie

Uit de test op locatie bleek dat nog eens negen mensen besmet waren. In overleg met de GGD is besloten dat het niet nodig is om de overige afdelingen te sluiten. Het bedrijf hoopt nu alle besmette medewerkers in beeld te hebben: 'We hebben nu 21 besmettingen en hopelijk blijft het daarbij', aldus Belt, 'de mobiele teststraat was hopelijk ook eenmalig'.

Mogelijk is de uitbraak veroorzaakt door het ventilatiesysteem op de afdeling. Het inpakwerk gebeurt in een gekoelde ruimte waar geen ramen open mogen en waar de lucht wordt gecirculeerd. Het ventilatiesysteem is onderzocht en grondig gereinigd, maar het blijft uitgeschakeld tot de onderzoeksresultaten er zijn. Ook de rest van de afdeling is helemaal schoongemaakt. Omdat het twee weken geleden is sinds de ruimte dichtging kan de afdeling woensdag weer worden opgestart.

'Nut bewezen'

Het bedrijf is blij dat de GGD kon langskomen om te testen: 'Het nut van de teststraat op locatie heeft zich bewezen', zegt Promen-directeur Frank Rossel daarover. Ook de GGD Hollands-Midden is tevreden over de samenwerking met Promen. 'De test op locatie was ook bedoeld om mensen gerust te stellen, het gaat tenslotte om een specifieke doelgroep', zo vertelt een woordvoerder van de GGD.

De GGD verwacht bij Promen geen nieuwe besmettingen, maar ziet de besmette medewerkers nog wel als een 'actief cluster'. Het aantal besmettingen kan dan ook nog oplopen, als mensen in de omgeving van de besmette werknemers het virus ook oplopen. 'Bij al deze mensen doen we contactonderzoek. We gaan altijd uit van ongeveer tien mensen in de directe omgeving van iemand, dus dat betekent dat op dit moment zo'n 200 tot 220 mensen worden gevolgd', aldus de woordvoerder. De uitbraak in Gouda is kleiner dan die in het café in Hillegom van een paar weken geleden.

