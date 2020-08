Reddingsbrigade waarschuwt in zeven talen voor mui: 'Buitenlandse zwemmers komen vaak in problemen'

Nadat afgelopen weekend meerdere zwemmers in de problemen kwamen door muien en een tiener uit Monster zelfs om het leven kwam, waarschuwen kustwachten in de regio extra voor deze gevaarlijke stromingen. Ook de Katwijkse reddingsbrigade, in liefst zeven talen.

'Zo proberen we ook mensen die hier op vakantie zijn, of hier wel wonen maar de Nederlandse taal niet spreken, voor te lichten over de gevaren van de zee', vertelt Kees de Mol van de Katwijkse Reddingsbrigade. Buitenlandse zwemmers raken namelijk geregeld in de problemen in zee. 'Veel mensen zien de Noordzee toch als een heel groot zwembad. Maar juist in een rustige zee, die eruit ziet als een meer, schuilt een groot gevaar.'

Dat muien gevaarlijk kunnen zijn, bleek afgelopen weekend bij de Zandmotor in Monster. Daar kwam zaterdag een 15-jarige zwemmer in de problemen met fatale afloop. Zondagochtend werd zijn lichaam gevonden. Om dit meer slachtoffers te voorkomen, probeert de Katwijkse reddingsbrigade op alle mogelijke manieren te waarschuwen.

Wat is een mui?

'We hebben borden en vlaggen op het strand. Daarnaast plaatsen we speciale boeien in het gebied van de mui, waardoor strandgasten weten dat ze daar niet moeten komen', vertelt De Mol. 'Ook proberen we op social media volop voorlichting te geven en hebben we nu dus de folder in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Arabisch en Eritrees, waarin we uitleggen wat een mui precies is.'

Want dat is voor veel mensen nog onduidelijk. 'Je kunt een mui vergelijken met een stroomversnelling in een zwembad', legt De Mol uit. 'Mensen die ook wel eens geprobeerd hebben daar tegenin te zwemmen, weten dat dit vrijwel niet lukt. Zo is het ook bij een mui. Het is zeer beangstigend, want je wilt terug naar de kust, maar de afstand lijkt steeds groter te worden omdat je over de golven heen kijkt en je wordt uiteindelijk de zee in getrokken.'

Wat moet je doen?

'Je moet in elk geval niet in paniek raken als zoiets gebeurt', benadrukt Katwijker. 'Dit klinkt natuurlijk makkelijker dan het is, maar het is wel echt het beste.' Het water in een mui heeft namelijk de snelheid van zo'n tien tot twaalf kilometer per uur. Zelfs goede zwemmers, halen vaak nog geen vijf kilometer per uur. 'Het heeft dus geen enkele zin om tegen het water in te zwemmen. Wat je wel moet doen is je laten meedrijven met de stroom.'

Meestal op rustige rustige plekken in het water, waar juist minder golven zijn en het glad is, zit een mui

'Uiteindelijk is die stroming er niet meer, of is die een heel stuk minder geworden. Dan kun je via de zandbanken terug naar de kant.' Kunnen strandbezoekers een mui herkennen? 'Meestal op rustige rustige plekken in het water, waar juist minder golven zijn en het glad is, bevindt zich een mui. Daar kun je beter niet de zee in gaan. Verder is het belangrijk dat kinderen niet dieper dan hun knieën in het water gaan en volwassen maximaal tot hun heupen.'

Prachtig weer

Badgasten kunnen de extra inspanningen van de reddingsbrigade waarderen. 'Ik wist helemaal niet wat een mui was', reageert een vakantieganger in Katwijk aan Zee. 'Het is goed dat hier meer aandacht voor komt.' Een vader die met zijn zoon op het strand is, zou het liefst zien dat er nog meer gewaarschuwd wordt. 'Wat mij betreft zouden die boeien structureel in de zee mogen liggen.'

Deze week - waarin er vanwege het prachtige weer veel badgasten verwacht worden - waarschuwt de reddingsbrigade extra dat zwemmers alert moeten zijn. 'Muien zijn er altijd. We verwachten dat deze week ook weer flink wat zwemmers in de problemen komen. Daarom blijven we waarschuwen.'

