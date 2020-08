Meer dan 100 coronabesmettingen in Hollands Midden: bezoekers poolcafé Katwijk moeten zich melden

In de regio Hollands Midden zijn er de afgelopen week twee nieuwe clusters van coronabesmettingen ontstaan, meldt de GGD. Het gaat om Hillegom en Teylingen. Volgens de GGD zijn er in de regio nu vijf actieve clusters. Meer dan honderd mensen zijn besmet met het virus.

Afgelopen week zijn er 5.191 coronatesten afgenomen in de teststraten van Hollands Midden. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen zijn in totaal 117 personen positief getest op corona, dat is 1,8 procent. 'Opnieuw een stijging ten opzichte van vorige week', aldus de GGD. Afgelopen donderdag zei de burgemeester van Hillegom nog dat het coronavirus in zijn gemeente onder controle was.

Naast de twee nieuwe clusters in Hillegom en Teylingen zijn er actieve clusters in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en de Krimpenerwaard. Met 'actief' wordt bedoeld dat de GGD verwacht dat er nog meer besmettingen uit deze clusters zullen volgen.

Alphen aan den Rijn uitgedoofd

De betrokken zitten in thuisisolatie, maar omdat zij kortgeleden nog in nauw contact zijn geweest met anderen, kunnen ook deze nauwe contacten nog ziek worden. Iemand kan namelijk tot veertien dagen na contact met een besmet persoon ziek worden.

Het cluster in Alphen aan den Rijn is inmiddels uitgedoofd, dat betekent dat er geen nieuwe besmettingen meer zijn bijgekomen, of bij zullen komen, meldt de GGD dinsdag.

Poolcafé The Pocket

De GGD roept een deel van de bezoekers van poolcafé The Pocket in Katwijk op om zich bij de GGD te melden. Het gaat om bezoekers die op 25 juli tussen 21.00 en 23.30 uur in het café zijn geweest en klachten hebben. Rond die tijd was er namelijk een klant in het café, die op dat moment nog geen klachten had, maar later besmet bleek te zijn. Later werd bij een andere cafébezoeker die er op hetzelfde tijdstip was ook corona vastgesteld.

