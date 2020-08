Bewoners Haagse Erasmusweg boos over sloopplannen: 'Mijn woning is nog zo fijn'

De geplande sloopplannen in Den Haag Zuidwest zijn hard aangekomen bij een aantal bewoners. Zij kregen vorige week te horen dat hun huis tegen de vlakte gaat, maar vinden dat hun huizen nog in goede staat zijn, dus willen ze er alles aan doen om de sloop tegen te houden.

Het gaat om zo'n dertig eengezinswoningen in de huursector bij woningcoöperatie Staedion. De huizen vormen een soort eiland tussen een groot aantal flatblokken. Zo'n tien buren protesteren tegen het besluit door middel van een handtekeningenactie en een brief aan de wethouder. Ze zagen het wel aankomen, maar hadden gehoopt dat hun huisjes gespaard zouden worden.

Het slopen van de flatblokken en de eengezinshuizen past in het plan van de gemeente Den Haag en Staedion om de wijk te vernieuwen en te verduurzamen. Slopen is een ferme stap, zegt wethouder Martijn Balster, 'maar we willen hier een plek waar iedereen fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen en leven en zich er echt thuis kan voelen'.

Emoties tegenover ratio

Thuis voelen de bewoners zich zeker in de hofjesachtige woningen. Veel van hen wonen er al tientallen jaren. Jacques Bos is 74 jaar en woont al 25 jaar in het straatje met eengezinswoningen. 'Het is een gezellige plek met hele leuke diverse buren. Echt een mix van alles en nog wat. De sloopplannen vallen wel rauw op mijn dak nu, vooral ook omdat mijn woning nog zo fijn is. Het worden onzekere tijden. Juist nu heb ik spijt dat ik nooit een huisje heb gekocht.'

Het lijkt een verhaal van emoties tegenover ratio: Staedion heeft begrip voor de boosheid van de huurders, maar stelt. 'Het gaat om een klein deel van wat we gaan slopen, slechts tien procent', aldus manager Edwin Ouwens. 'Het is nodig om ook deze huizen te gaan slopen, dat past binnen onze ambitie om duurzaam te bouwen. Dat moet gasloos en een energielabel A-woning zijn, een moderne, comfortabele nieuwe woning. De woningen die daar nu staan passen niet in het totale plaatje.'

