In Haagse Moerwijk zijn ze juist blij met broedplaats: 'Aanwinst voor de buurt'

Bewonersvereniging Moerwijk Coƶperatie is verbaasd over de uitslag van het buurtonderzoek van Hart voor Den Haag over zogenoemde krakers in de voormalige school in de Beatrijsstraat in Den Haag. 'Het zijn geen krakers, maar gebruikers', zegt Neo de Bono van de bewonersvereniging.

'De klachten over de krakers zijn te veel om op te noemen', zeiden raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar eerder. De Bono denkt dat er sprake is van een 'gevalletje onbekend maakt onbemind'. 'Het zijn geen krakers, maar gebruikers. Ze hebben namelijk een inspanningsverplichting waar ze zich ruimschoots aan houden. Ik vind ze een aanwinst voor de buurt', vertelt Neo de Bono in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Vijf jaar geleden leidde de verhuizing van een deel van de 'krakers' van de Vloek op Scheveningen naar de voormalige school in Moerwijk al tot onenigheid in de gemeenteraad. Vooral toenmalig wethouder Joris Wijsmuller ontving veel kritiek op het feit dat er geen vergoeding betaald hoefde te worden voor gebruik van het pand. Volgens De Bono maken de gebruikers dat op allerlei manieren goed. 'Er is een restaurant gekomen en de gymzaal is omgebouwd tot een klein, volledig geïsoleerd podium. Het zijn hartstikke lieve, sociaal betrokken mensen die duurzaam bezig zijn. Er zijn zonnepanelen geplaatst en ze doen aan waterredding. Ik snap de heisa niet.'

Stemmingmakerij

De Bono is benieuwd welke bewoners zich hebben uitgesproken in het buurtonderzoek van Hart voor Den Haag. 'Ik spreek ook veel bewoners en die zeggen het tegenovergestelde van de uitkomst van dat onderzoek. Als mensen er last van hebben mogen ze zich bij mij melden, daar zijn we een bewonersvereniging voor. Van klachten over afvalverbranding begrijp ik niks, ik denk dat het stemmingmakerij is. Nogmaals, onbekend maakt onbemind en ik noem dit politiek van de onderbuik, want er is geen gesprek geweest.'

De petitie die eerder in het leven werd geroepen door verschillende partijen en bewoners tegen de komst van de gebruikers van de voormalige school past volgens De Bono bij de mentaliteit van de bewoners van Moerwijk. 'Moerwijkers hebben het hart op de tong. Er was niks met ze overlegd en dus voerden ze meteen actie. Ik sluit me helemaal aan bij de Haagse Stadspartij en Joris Wijsmuller, want de gebruikers houden zich netjes aan de bruikleen. Er zijn een bibliotheek en een restaurant geopend, je kunt coronaproof feestjes geven in de verbouwde gymzaal en je kunt er gezelligheid vinden als je eenzaam bent. Ik zou zeggen: probeer het eens uit!.'

