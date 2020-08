Beschoten reisbureau van vader topcrimineel Reda N. blijft tot maart dicht

Het reisbureau werd op 15 juni voor de derde keer doelwit van een aanslag. Op foto's is te zien dat er kogelgaten in de ramen zitten. Niemand raakte gewond.

Bij het reisbureau werd nog geen maand geleden een explosief tot ontploffing gebracht, met grote schade tot gevolg. Ook in mei vorig jaar was er een enorme explosie die het reisbureau aan puin legde. Die ontploffing werd toen vastgelegd op een bewakingscamera.

Reda N. zit een gevangenisstraf van 12 jaar uit voor twee gewelddadige overvallen in 2012, onder andere op multimiljonair Wim Zegwaard. Hij zou meer overvallen hebben gepleegd, maar was lang ongrijpbaar voor de politie. Reda N. zei in mei vorig jaar dat er geen verband is tussen hem en de explosie vorig jaar.

Tot maart gesloten

Om de openbare orde in de buurt te herstellen heeft burgemeester Jan van Zanen besloten het reisbureau langer te sluiten. De zaak was al gesloten tot 18 september, dat is nu verlengd tot 18 maart 2021. Ook mogen de eigenaar en de werknemers het pand niet meer in.

In de omgeving van het reisbureau hangen al bewakingscamera's. De huidige camera geeft de politie zicht op een groot deel van het pand. De politie wil zoveel mogelijk zich hebben op de omgeving van het reisbureau, daarom is er ook een tijdelijke camera geplaatst in de Jan Blankenstraat.

