Geen jeugdzorg in de buurt voor autistische Jan (14) uit Katwijk

'We zijn het er niet mee eens. Ik mis het belang van het kind in hun oordeel', zegt de vader Hans Knetsch over de beslissing van de rechter. De 14-jarige Jan Knetsch uit Katwijk heeft een autistische stoornis en ernstige gedragsproblemen, waardoor hij nog weleens agressief kan worden. Mede daardoor is het voor de familie Knetsch geen optie om Jan in huis te nemen zonder hulp. Jan verbleef een tijdje in een instelling op de Veluwe, maar die heeft op 1 augustus haar deuren gesloten.

De gemeente bood de familie een nieuwe opvangplek voor Jan aan. Maar dat nieuwe onderkomen is een eind van huis in De Glind, gemeente Barneveld; 115 kilometer van Katwijk. Te ver, liet de advocaat van de familie eerder weten. Een plaatsing in de buurt zou beter zijn voor Jan, wegens het contact met zijn ouders en een op te bouwen netwerk.

'Begrip voor wens ouders'

Eerder liet de gemeente Katwijk weten te begrijpen dat Jans ouders hem graag dichtbij hebben. 'We betreuren het dat we hier nu staan', wordt gesteld bij monde van de advocaat. 'Iedereen is het erover eens dat het een heel forse afstand is, maar er is nu eenmaal een mate van schaarste.' De gemeente vond dat een plek in de regio wenselijk is, maar niet noodzakelijk voor het verlenen van goede zorg.

Maar woensdag heeft de rechter dus besloten dat de gemeente Katwijk met hun geboden alternatief in Barneveld heeft voldaan in haar zorgplicht, zoals omschreven in de Jeugdwet. De rechter in zijn schriftelijke vonnis: 'Het is zeker wenselijk dat een jeugdige zoveel mogelijk binnen de regio zorg krijgt. De Jeugdwet verplicht B&W echter niet om in alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te bieden. Zeer gespecialiseerde zorg – zoals de zoon van de ouders nodig heeft – kan soms maar op enkele plaatsen binnen het land geboden worden.' Daarnaast neemt de rechter in zijn oordeel ook mee dat de gemeente Katwijk op dit moment nog onderzoekt of er wellicht in de toekomst wel een plek te creëren is in de regio.

Hoger beroep

Hans Knetsch moet het oordeel van de rechter nog voorleggen aan zijn zoon. ' We zijn nog in hoe we het hem dit het beste kunnen overbrengen. Het is ingewikkeld.' Of de familie in beroep gaat tegen de uitspraak is nog niet duidelijk. 'We laten het eerst rustig bezinken, we gaan ons er goed in verdiepen en hebben dan volgende week overleg met onze advocaat.