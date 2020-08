Vandalen lijmen deursloten slagerij en kaasboer dicht op 'de Fred' in Den Haag

Slagerij Offers en Offers aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag is sinds vrijdag al drie keer het mikpunt geweest van onverlaten die de sloten van de winkeldeuren dichtlijmen. Personeel kon daardoor de winkel niet binnen. Ook kaasboer Kalkman is slachtoffer, dinsdagochtend voor het eerst.

Je begint vroeg en staat onderbezet, omdat mensen met vakantie zijn, maar dan kan je pas om kwart voor acht je zaak binnen in plaats van zes uur, omdat de politie en slotenmaker eerst langs moeten komen.' Het is al vervelend als dat één keer gebeurt, maar John Vink van slagerij Offers & Offers heeft het sinds vrijdag al drie keer meegemaakt, vertelt hij tegen mediapartner Den Haag FM. 'Het is verschrikkelijk. Je raakt helemaal buiten zinnen. Je gaat steeds eerder beginnen, maar dan is het weer mis en loop je de hele dag achter de feiten aan.'

Maandagochtend hoorde Vink dat ook kaasspecialist Kalkman in de straat slachtoffer was geworden van de vandalen. Via hun beveiligingsbeelden is te zien dat het om dezelfde daders ging, twee - ogenschijnlijk - mannen met een mondkapje op. Vervolgens is de politie nogmaals langs geweest en is er een bewakingsbeeld op Facebook gezet. Toch was het dinsdagochtend weer raak.

Geen boze klanten

Vink heeft geen idee wie de daders zijn, volgens hem zijn er geen boze klanten. Ook de kaasboer, bij wie het nu eenmaal is gebeurd, weet zeker dat het geen klanten zijn. Volgens hem proberen ze de deur ook niet te forceren. 'Ze plaatsten een soort houtje, als van een ijslolly, in de cilinder en spoten het vervolgens vol met sneldrogende lijm, waardoor het houtje vast kwam te zitten.' Net als de slager heeft ook hij aangifte gedaan.