Den Haag neemt extra maatregelen tegen overlast op warme stranddagen

'We doen dit om grenzen te stellen', zegt loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer. 'We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden.' Volgens de gemeente maakt met name Scheveningen jaarlijks enkele momenten van topdrukte mee, en is de badplaats wel wat gewend. 'Wat dit jaar anders maakt, is corona. Niet alleen blijven de coronamaatregelen onverminderd van kracht, ook vieren dit jaar meer Nederlanders vakantie in eigen land en vinden meer toeristen uit buurlanden de snelweg naar de Haagse kust.'

Bewoners van Scheveningen klagen al een tijdje over straatraces, lachgasgebruik en geluidsoverlast. In de badplaats alleen al zullen twintig handhavers worden ingezet, drie keer zoveel als anders.

'Rijd niet tot aan de kust'

Verder zet de gemeente vanaf de ochtenden vijftig verkeersregelaars in op verkeerspunten en bij parkeergarages, extra fietscoaches bij aankomstplekken en fiets- en scooterstallingen, plus extra hosts op de boulevard. Hierbij wordt nadrukkelijk toegezien op het openhouden van doorgangen voor hulpdiensten.

De maatregelen worden vergezeld door de oproep om de komende dagen niet met de auto tot aan de kust te rijden. Mensen krijgen het 'dringende advies' hun voertuigen op de parkeerterreinen aan de stadsranden of parkeergarages in de stad te zetten en met het openbaar vervoer of een deelfiets of deelscooter naar het strand te komen, zodat ze niet urenlang in een hete auto hoeven te zitten. 'Bewust reizen hoort bij een mooie stranddag', aldus Bredemeijer.

