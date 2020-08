Auto's in vlammen op in De Lier en Den Haag, brandweer kan voorkomen dat vuur overslaat naar huis

In De Lier en Den Haag zijn in de nacht van dinsdag op woensdag auto's door brand verwoest. De branden werden rond 2.00 en 3.00 uur ontdekt.

In De Lier woedde het vuur aan de Oostbuurtseweg. Deze bestelauto was volgens de brandweer pal naast het huis van een tuinder geparkeerd. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar dat huis, schaalde de brandweer op.

Het vuur was volgens een woordvoerder snel onder controle en de brandweer kon voorkomen dat het huis daadwerkelijk in gevaar kwam. Bij de brand is niemand gewond geraakt, maar de bestelauto is wel verloren gegaan. Verder is aantal ruiten van een schuur gesneuveld en is een stuk gevel gesmolten.

Arbeidsmigranten

De kweker werd volgens mediapartner WOS wakker van een paar harde klappen. Toen hij naar buiten keek, zag hij de bestelauto in brand te staan. Volgens de kweker stond dit busje al een dag stil en mankeerde er niets aan.

De locatie waar de brand uitbrak, is volgens de WOS in beeld als locatie voor het huisvesten van bijna zevenhonderd arbeidsmigranten. Op dat voornemen klinkt veel kritiek. Toch denkt de tuinder niet dat de brand daarmee verband houdt. 'Dat wil ik niet geloven.'

Twee keer raak in Den Haag

In Den Haag brak brand uit bij een auto die geparkeerd was aan de Denekampstraat en was het raak in de Piet Baarslaan. Daar brandde rond 2.00 uur een auto uit.