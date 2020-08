Roofvogels hebben positieve invloed op autistische jongeren

Sven (13) en Tessa (16) lokken als professionele valkeniers een buizerd op een veldje in Oegstgeest. Tessa heeft een pootje van een eendagskuiken in haar hand, om de roofvogel te lokken. De buizerd suist op het smakelijke hapje af, landt op de handschoen en schrokt het stukje ledemaat gulzig op.

Sinds 2008 heeft valkenier Brian Bouman stagiaires. Het zijn jongeren met een beperking. Brian was op een kinderfeestje met één van zijn roofvogels en kwam in contact met een autistische jongen. 'Ik had geen idee wat autisme was, maar de moeder van het kind vertelde me wat het inhield', vertelt Bouman. Het bleek dat het kind enorm goed op de roofvogel reageerde. 'Ik ben er dus eigenlijk min of meer ingerold.'

Sven vertelt dat hij dol is op vogels. 'Ik loop hier nu twee jaar stage en sinds die tijd gaat het een stuk beter met me', zegt hij. 'Ik heb autisme, ADHD en last van angststoornissen. Maar sinds ik stage loop met de roofvogels ben ik een stuk rustiger geworden.'

Belonen

‘Ik was vroeger heel agressief en ik kan realiteit en fantasie niet goed uit elkaar houden', zegt Tessa. 'Maar sinds dat ik hier zes jaar geleden terecht ben gekomen gaat het alleen maar beter met me. Ik vind het supergaaf om met roofvogels te mogen werken.'

Brian Bouman herkent dat beeld. Hij heeft in de afgelopen jaren twintig jongeren begeleid en ziet dat het therapeutisch werkt om met de vogels bezig te zijn. 'De dieren geven hen rust. Autistische jongeren leren zo spelenderwijs met veranderingen om te gaan. Het geeft ze zelfvertrouwen en eigenwaarde. Werken met vogels is belonen, belonen, belonen. En met deze jongeren is het net zo. Door heel veel positiviteit krijgen ze zelfvertrouwen, je ziet die jongeren groeien.'