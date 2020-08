Coronadorp voor daklozen vertrekt bij ADO-stadion

De corona-opvang naast het ADO-stadion is in mei in gebruik genomen. Het is bedoeld voor besmette daklozen uit Den Haag, Leiden, Gouda en Delft. Thuisblijven om uit te zieken is namelijk geen optie voor mensen die geen huis hebben. Het 'coronadorp' bestaat uit slaapruimtes en behandelzalen en wordt bemand door zowel begeleiders als verplegers.

De opvang heeft plek voor maximaal vijftig mensen, maar er is tot nu toe één persoon behandeld. Het dorp is een gezamenlijk initiatief van ADO en de organisatie Doneer een Dorp. De initiatiefnemer daarvan, ondernemer Martijn van Rheenen, was als tiener zelf thuisloos.

