'Eén wespensteek kan al fataal zijn'

Een steek van een wesp voelt volgens Kruis als een brandende sigaret op je huid. 'Zolang je alleen die pijn voelt, is het nog okay, Maar als je daarbij gaat transpireren, zweetaanvallen krijgt en hartkloppingen moet je gelijk 112 bellen. Anders kan het te laat zijn.'

Het meeste gif wordt in je lichaam tegengehouden door je lymfeklieren. 'Die zitten verspreid door je lichaam tot aan je oren. Maar als je daarboven gestoken wordt, kan een steek voor iedereen dodelijk zijn.'

'Nooit trilling veroorzaken'

Hij adviseert mensen dan ook om altijd contact op te nemen met een lokaal bestrijdingsbedrijf als ze een actief nest ontdekken in een schuur, een boom of in de grond. 'Dat zijn heel gevaarlijke wespennesten', legt Kruis uit. 'Daar moet je nooit een trilling veroorzaken of iets wegtrekken, want dan kan het nest geactiveerd worden en komen de wespen eruit. En dit zijn de meest agressieve.'

Een wespennest begint als een soort tennisballetje en wordt gemaakt van fijngemalen hout en speeksel. Dit wordt wordt in de loop van de tijd steeds groter gemaakt. Uiteindelijk kan een wespennest wel 50.000 wespen bevatten.

Uit den boze

Kruis benadrukt dat mensen sowieso nooit het gat van een wespennest moeten dichtmaken. 'Laat ze in en uit vliegen en bel een bestrijder', vertelt hij. 'Die poedert het nest dan goed in en haalt het weg als het na 48 uur niet meer actief is. Als je het gaatje waar ze het nest binnengaan dichtmaakt, heb je boze wespen buiten het nest omdat die niet naar binnen kunnen. Daarnaast is het dan voor de wespen in het nest donker. Die dringen die zich uit het kleinste gaatje waardoor ze licht zien naar buiten om alsnog voedsel voor de larven te halen. Dichtmaken is dus uit den boze. Je moet ook nooit voor een actief nest gaan staan. Het best blijf je op minstens twee tot drie meter afstand.'

