Maatregelen kustgemeenten vanwege drukte: 'Schouder aan schouder feesten kan niet'

Met een aantal tropische dagen in aantocht, waarbij grote drukte richting de kust wordt verwacht, zijn de kustgemeenten binnen de regio extra alert. Een overzicht.

Katwijk

'Wij zetten al een aantal jaar fietscoaches in om strandbezoekers te begeleiden en de weg vrij te maken dan wel te houden, zodat hulpdiensten ongehinderd het strand kunnen bereiken', zegt een woordvoerder van de gemeente Katwijk. 'Dit staat overigens los van de coronamaatregelen. Er zijn ook veel muien. De afgelopen periode heeft dat tot veel problemen geleid, dus het is een extra punt van aandacht.'

De fietscoaches vervullen overigens een dubbelrol. 'Bij drukte zet de gemeente hen ook in als verkeersregelaars bij volle parkeerterreinen. Als gemeente pogen wij alles zo goed mogelijk te monitoren. Wij hebben voldoende extra capaciteit achter de hand om snel en adequaat te handelen daar waar nodig, zoals dit al een aantal maanden van kracht is.'

De woordvoerder benadrukt vooral de social mediakanalen van de gemeente in de gaten te houden. 'Hierop communiceren wij voortdurend de actuele stand van zaken. Als het te druk wordt, roepen wij op om weg te blijven. Sowieso om drukte te vermijden en je aan de geldende maatregelen te houden.'

Wassenaar

Loco-burgemeester Hubert Schokker van de gemeente Wassenaar begrijpt dat iedereen van het mooie weer wil genieten, maar hij hamert ook op gebruik van het gezonde verstand. 'Ik verzoek iedereen goed te letten op de situatie. Zoek niet de drukte op en keer om als het te druk wordt.'

Bezoekers moeten in Wassenaar bijvoorbeeld rekening houden met afsluitingen van wegen richting het strand en omleidingsroutes. De maatregelen worden aangekondigd via verschillende tekstborden langs de kant van de weg. Bij extreme drukte wordt Wassenaar afgesloten. Alleen bewoners worden dan nog toegelaten. De afritten van de N44 worden dan voor alle verkeer afgesloten. Bewoners kunnen het dorp onder andere via de N206 en de N441 bereiken.

De gemeente adviseert voor de actuele stand van zaken haar Twitter- en Facebook-kanalen in de gaten te houden.

Toegangsweg strand Scheveningen gestremd voor autoverkeer | Foto: Omroep West

Den Haag

Op het strand van Scheveningen was het woensdagmorgen al flink druk. Eind van de ochtend waren de parkeergarages bij het noordelijk deel van het strand vol. Het advies luidde al snel de auto vooral aan de rand van de stad te parkeren, of in een parkeergarage in het centrum en met het openbaar vervoer naar het strand af te reizen.

Op het strand zelf zijn extra handhavers ingezet en langs de hele Haagse kust haalt de gemeente de wielklem van stal voor wanbetalende parkeerders van wie de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, waardoor het opleggen van een boete lastig wordt. 'We doen dit om grenzen te stellen, een signaal af te geven', zegt loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer. 'We zijn een gastvrije badplaats, maar dat mag geen vrijbrief zijn om moedwillig regels te overtreden.'

Verder zet de gemeente vijftig verkeersregelaars in op verkeerspunten en bij parkeergarages, zijn er extra fietscoaches bij aankomstplekken en fiets- en scooterstallingen en worden er extra hosts ingezet op de boulevard. Hierbij wordt nadrukkelijk toegezien op het openhouden van doorgangen voor hulpdiensten.

Westland

De gemeente Westland zet vanaf donderdag extra boa’s in die specifiek toezicht houden op de strandopgangen', laat een woordvoerder weten. 'Als het te druk wordt zetten we onze communicatiekanalen in om het strandbezoek te ontmoedigen.' Donderdag tot en met zondag zet de gemeente verkeersregelaars in en worden extra betaalautomaten geplaatst. Ook komt er per parkeerterrein een 'betaalcoach'. 'Die gaat mensen wijzen op de mogelijkheid om ’s morgens al een dagkaart aan te schaffen, waardoor strandbezoekers na afloop niet in de rij hoeven te staan bij de betaalautomaat.'

Ook de gemeente Westland zet fietscoaches in. Die moeten er bij de strandafslagen voor zorgen dat bezoekers hun fiets zodanig plaatsen dat de reddingsbrigades en KNRM er met hun materieel langs kunnen. Ook waarschuwt de gemeente samen met de reddingsbrigade voor muien. 'Er worden flyers verspreid met op de ene kant tien tips om veilig op het strand te recreëren en op de andere kant een afbeelding met instructies hoe je uit een mui kunt komen', vertelt de gemeentewoordvoerder.

Noordwijk

De gemeente Noordwijk treft geen extra maatregelen bovenop de maatregelen die al gelden, maar is wel extra alert op het voorkomen van coronabrandhaarden, zo stelt een woordvoerder. 'Wij monitoren alle toegangswegen, maken gebruik van communicatieborden en wijzen bezoekers erop vooral de shuttlebus te pakken richting strand.'

Daarbij heeft de gemeente een extra 'wapen' om zicht te houden op ontwikkelingen en handhaving. 'Als gemeente werken wij met een vast clubje mensen dat in nauw contact staat met gemeente, politie en boa’s. Deze groep meldt hoe druk het is, of er voldoende afstand wordt gehouden, hoe mensen zich bewegen en reageren. Op basis hiervan en met de camerabeelden van het strand, wordt bekeken hoe te handelen, of het nodig is in te grijpen. Dat werkt goed. We hebben de afgelopen maanden met al een paar dagen mooi weer ons hart wel even vastgehouden', erkent hij. 'Maar bij elke evaluatie bleek dat onze aanpak gewoon goed werkt.'

De woordvoerder benadrukt eveneens het belang van de eigen verantwoordelijkheid. 'Het is belangrijk dat mensen de motivatie hebben en houden alle voorschriften na te leven en het aantal coronabesmettingen laag te houden. Daar ligt voor ons de nadruk op, dat blijft topprioriteit. Ook in onze communicatie richting horeca en strandpaviljoens. Schouder aan schouder een feestje vieren, dat kan gewoon niet.'

Volle terrassen op het strand van Scheveningen | Foto: Omroep West

LEES OOK: Den Haag neemt extra maatregelen tegen overlast op warme stranddagen