Waarom er te weinig plaatsen zijn in de specialistische jeugdzorg in de Randstad

Voor de autistische Jan Knetsch uit Katwijk komt er geen kleinschalige jeugdvoorziening in de buurt van zijn woonplaats Katwijk. Donderdag besliste de rechter dat de gemeente Katwijk voldoet aan haar zorgplicht door een plek in Gelderland voor hem te verzorgen en dat dichterbij niet hoeft. In de buurt van Katwijk is namelijk geen geschikte instelling voor Jan zijn problematiek. Voor Jan en zijn familie blijft het dus op en neer pendelen tussen Katwijk en Barneveld. Maar hoe komt het nou dat er zo weinig plekken in onze regio zijn voor de complexe specialistische jeugdzorg?

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het tekort aan plaatsen, verschillende redenen waarom een Jan niet de zorg dicht bij huis krijgt zoals zijn ouders dat zo graag voor hem zien. Ten eerste is de transitie van de jeugdzorg in 2015 waarmee de gemeentes verantwoordelijk werden voor jeugdzorg niet goed uitgepakt.

Ten tweede kampt de sector met een structureel geldprobleem, dit terwijl de vraag naar specialistische jeugdzorg toegenomen is. Niet alleen in de jeugdzorg, maar sowieso in de zorg is een tekort aan personeel. Én de jeugdzorg staat aan de vooravond van een verandering waardoor kinderen liever in de buurt van huis moeten opgevangen worden in plaats van in instellingen, maar dicht bij huis is er nog geen infrastructuur.

Specialistische jeugdhulp is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin.

Transitie Jeugdzorg

De zogeheten transitie van de jeugdzorg in 2015 is gepaard gegaan met een bezuiniging. Vanaf dat jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en niet meer het Rijk. Het idee was dat dat goedkoper zou zijn. Dat is niet zo gebleken. En dus zit bijna iedere gemeente met een tekort op het jeugdzorgbudget wat doorwerkt op de hele begroting. Een gemeente heeft namelijk een zorgplicht en moet dus voor alle zorg betalen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een bibliotheek of een zwembad dicht moet. Inmiddels heeft minister Hugo de Jonge extra geld toegezegd maar dat is nog steeds niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

Meer vraag

Wat niet meehelpt is dat de afgelopen jaren de vraag naar specialistische jeugdzorg is toegenomen. Bij de transitie was het de bedoeling dat de gemeenten de lichtere zorg dichter bij de kinderen zou organiseren, met wijkteams, sportcoaches en docenten bijvoorbeeld. Die infrastructuur was niet af ten tijde van de transitie waardoor relatief lichte gevallen ook bij de specialistische jeugdzorg terecht kwamen. Die overbelast raakten.

Te weinig geld

Door dat tekort aan geld zijn het afgelopen jaar twee grote jeugdzorginstellingen omgevallen. Juzt in Brabant en de Hoederloo Groep in Gelderland. In Brabant betrof het 1200 kinderen, bij de Hoenderloo Groep ruim 200. Volgens beide instellingen zijn alle kinderen wel herplaatst, maar de vraag is of er de juiste vraag zorg geboden wordt, aldus een werkneemster van de voormalige Hoenderloo Groep. Ook kinderen uit onze regio hadden een plek in deze instellingen. Zo moet Jan Knetsch uit Katwijk die bij de Hoenderloo Groep zat naar een instelling in Barneveld waar volgens zijn vader niet de expertise is die Jan nodig heeft. Ook Partners voor Jeugd waar de William Schrikker Stichting onder valt die jeugdzorg aanbiedt in onze regio, geeft aan meer moeite te hebben kinderen te plaatsen nu de Hoenderloo Groep gesloten is. 'Maar het lukt uiteindelijk wel altijd.'

Personeelstekort

De FNV wijst er verder op dat het werken in de jeugdzorg zwaar is. 'Het inkopen van zorg door de gemeentes moet zo goedkoop mogelijk. Er is een enorme uitstroom doordat we ons werk niet meer kunnen doen zoals we willen, door de administratiedruk en regelgeving. Sommige organisaties moeten alles verantwoorden aan de gemeente, ieder minuutje. Dat zorgt voor wachtlijsten. Ook omdat er veel te weinig mensen aan het werk zijn. Het ziekteverzuim ligt op 18 procent en 50 procent van alle nieuwe arbeidskrachten haakt binnen een jaar weer af door de werkdruk en de relatief lage lonen.' Volgens de FNV zou er minimaal 200 miljoen euro bij moeten bij de jeugdzorg alleen al om de cao aantrekkelijker te maken en personeel te behouden.

Beter thuis

Maar er speelt nog iets anders in mee bij dit tekort aan plaatsen in instellingen met name in de Randstad. Van oudsher werden jeugdzorginstellingen, of wel internaten zoals dat toen heette, op goedkope grond gebouwd: zandgrond. Jan Menting, ambassadeur voor de jeugd onder andere bij de VNG en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 'Vroeger stopten we die lastige jongens en meisjes het liefst ver weg in die goedkope gebouwen in de bossen, veelal in Gelderland op die zandgronden. Dus historisch gezien hebben we in de Randstad niet veel van dit soort voorzieningen en nu nog steeds niet. De eis van de familie Knetsch om Jan dicht bij huis geplaatst te krijgen is dus een, in de ogen van de familie wenselijke eis, maar op dit moment moeilijk haalbare, want er is in deze buurt niet veel.'

Menting verwacht dat zo'n eis over een aantal jaar meer kans van slagen heeft. 'We zien in de jeugdzorg een voortschrijdend inzicht dat uithuisplaatsing van kinderen geen wenselijke oplossing is. De oplossing moet dichter bij huis gezocht worden door ondersteuning op maat in de buurt van de woonomgeving van het kind én de familie. Dus zo min mogelijk in instituten en gesloten instellingen. De jeugdzorg heeft een lastige weg te gaan door enerzijds de instituten zoals de Hoenderloo Groep op een nette manier af te bouwen en de kinderen tussentijds een goed onderdak te bieden om tegelijkertijd voorzieningen op maat te ontwikkelen in de buurt van kinderen die jeugdzorg nodig hebben.'