VVD schiet studenten in bloedhete flats te hulp: 'Veertig graden is niet goed leefbaar'

Er staan een paar hete dagen voor de deur en dat is slecht nieuws voor de Leidse studenten die wonen in de zogenaamde Zwarte Dozen. Doordat de zwarte flats erg goed geïsoleerd zijn en vol in de zon staan, wordt het er zomers bloedheet. En de maatregelen die de verhuurder tot nu toe heeft genomen om voor verkoeling te zorgen werken volgens de bewoners nauwelijks. Maar ze krijgen nu hulp van de VVD in Leiden. De partij wil dat de gemeente Leiden in gesprek gaat met verhuurder DUWO, zodat er echt een goede oplossing voor de studenten komt.

'We zijn op zich blij dat de media-aandacht ervoor gezorgd heeft dat DUWO nu een ventilator aan het plafond heeft opgehangen', zegt bewoonster Eva Verloop. 'Maar het zet nauwelijks zoden aan de dijk.' En ook dit veiligheidsslot, waarmee de deur veilig open gezet kan worden om de boel door te luchten, werkt niet goed. 'Het zorgt allemaal niet echt voor verkoeling.'

De problemen spelen al sinds de eerste studenten in 2011 hun woning betrokken. Een deel van het probleem schuilt in het feit dat het 504 woonunits tellende complex haast letterlijk uit 'dozen' bestaat. De kamers zijn namelijk van tevoren gefabriceerd - zogenaamde prefabwoningen - en zijn vervolgens als een tweetal blokkentorens op elkaar gestapeld. Daarbij is rekening gehouden met duurzaamheid en daarom zijn de woningen goed geïsoleerd. Dat is in de winter een voordeel, maar in de zomer houden de flats de warmte dus ook vast.

Huurdersvereniging BRES verwacht dan ook meer van studentenhuisvester DUWO. 'Want de huurders zijn vooral op zoek naar toekomstgerichte oplossingen', zegt woordvoerder Koen Oosthoek. 'DUWO heeft tegen ons gezegd dat ze vanaf september met vervolgstappen zullen komen en ze gaan advies inwinnen bij een specialistisch bureau. En we hopen echt dat het nu dan goed wordt opgelost want dit kan echt niet meer.'

Niet fatsoenlijk

En dat vindt ook de VVD in Leiden. De gemeente Leiden zou DUWO moeten aansporen om tot structurele oplossingen te komen voor het hitteprobleem. 'Woningen waarin het veertig graden kan worden in de zomer vinden wij niet goed leefbaar', zegt VVD-raadslid Dorien Verbree. 'En dan moet de gemeente ingrijpen, want er zijn gewoon bepaalde eisen waaraan woningen moet voldoen. Het kan niet zo zijn dat wij veertig graden fatsoenlijk vinden.'

Verbree denkt dat een airco of een goede zonwering een oplossing zou kunnen zijn. 'En anders moeten de studenten in ieder geval financieel gecompenseerd worden.' De studenten zelf denken dat een airco de enige echt structurele oplossing is voor het probleem, maar dat vindt DUWO niet duurzaam genoeg, lieten ze eerder al weten.

Metingen

Bij DUWO kan door de vakantie niemand inhoudelijk reageren. Een woordvoerder meldt wel dat er momenteel hitte-metingen in de flats worden gedaan. Dat onderzoek wordt volgende week afgerond.