Minder zuivel verkocht, maar streekzuivel zit in de lift

Streekzuivel zit in de lift: 'Dit is wat de consument wil'

De daling doet zich voor bij de verkoop in supermarkten, want zuivel dat rechtstreeks van de boer komt wordt juist populairder. Dat merken ze bij zuivelcoöperatie Delflandshof in Midden-Delfland, een platform voor vijf melkveehouders die een deel van hun melk, yoghurt en karnemelk buiten de supermarkten om verkopen.

'De behoefte van de burger is naar herkenbaarheid en duurzaamheid', vertelt Arnold van Adrichem, één van de vijf boeren die hun krachten hebben gebundeld. 'Wij maken melk, yoghurt en karnemelk waar totaal niets aan toegevoegd is. Het is dus natuurlijk gemaakt en dat is wat de consument wil.'

Duurzaam werken

'We verkleinen de afstand naar de consument, maar we nemen ook de zorg voor het landschap mee', vervolgt van Adrichem. Hij doet ook aan weidevogelbeheer, wat betekent dat hij met het maaien rekening houdt met vogelnesten op het land. 'Als je de economie zijn gang zou laten gaan, dan zou ook het landschap hier veranderen. Door duurzaam te werken houden we het in stand.'

De coronacrisis heeft de vraag naar boerenzuivel verder omhoog gestuwd, weet Simon van der Kooij uit Maasland. 'Dat begon met de voedselpakketten die mensen konden kopen, maar vervolgens zagen we ook mensen die hun lokale boeren wilden ondersteunen en daarom bij ons kwamen.'

Room

Sinds de corona-uitbraak is de daling van de zuivelverkoop in de supermarkten ook gestopt. Vooral room zit sinds een paar maanden in de lift. Kwark was de afgelopen jaren de enige sterke stijger in het zuivelassortiment. De boeren van Delflandshof gaan zich daar nu ook op storten, om van die stijging een graantje mee te pikken. 'Naturelkwark is populair en als we er smaak aan willen toevoegen, dan doen we dat met echte vruchten', zegt Van Adrichem.