Overlastgevende sportschool vertrekt uit Delftse Breestraat

Omwonenden klaagden jarenlang over harde muziek en trillingen in hun woning door de gewichtsoefeningen in de Basic-Fit-sportschool aan de Breestraat in Delft. De rechter gaf de sportschool herhaaldelijk de opdracht om alle activiteiten in het pand te staken, maar Basic-Fit ging vrolijk door. Ook nadat het bedrijf vijftigduizend euro aan boetes moest betalen. Tijdens een nieuwe rechtszaak bleek woensdag dat de sportschool nu toch wil verhuizen naar een andere locatie in de stad.

In 2013 stelden handhavers voor de eerste keer vast dat er sprake was van geluidsoverlast. Stichting Woonbron, die woningen verhuurt in de omgeving van de sportschool, spande daarop verschillende procedures aan om een eind te maken aan onder meer de herrie van de muziekinstallatie.

Eén van de rechters nam ook een kijkje ter plekke en kwam tot de conclusie dat er inderdaad te veel overlast was. Hij besloot in 2018 dat Basic-Fit een boete van duizend euro per dag moest betalen voor elke dag dat de sportschool actief was op de locatie, met een maximumbedrag van vijftigduizend euro.

Verhoogde boetes

Basic-Fit betaalde dat bedrag en bleef zitten aan de Breestraat. Een tweede rechtszaak volgde, waarin Woonbron vroeg om de verhoging van het maximumbedrag voor de boetes tot 250.000 euro. Dat werd afgewezen door de rechter, maar hij bleef erbij dat de fitnessclub weg moest uit de Breestraat. Basic-Fit ging echter gewoon door.

Woonbron stapte opnieuw naar de rechter om een verhoogde boete van 25.000 euro te eisen voor iedere dag dat de sportschool aan de Breestraat zou blijven zitten. De advocaat van Woonbron maakte woensdag tijdens het kort geding in Den Haag bekend dat er een deal is met Basic-Fit. Per 1 november worden de activiteiten gestaakt.

'Stok achter de deur'

Basic-Fit was woensdag niet op de zitting en reageerde ook niet op verzoeken om commentaar. Woonbron handhaaft wel de eis van een verhoogde dagboete voor Basic-Fit voor de activiteiten aan de Breestraat. 'Als stok achter de deur', zei de advocaat. De uitspraak is op 7 augustus.