USAR-team voor reddingsoperatie naar Beiroet na enorme explosie

Reddingsgroep USAR (Urban Search and Rescue), die woensdagavond naar Beiroet vertrekt om slachtoffers en overlevenden van de explosie van dinsdag te zoeken, wil 'zo snel mogelijk het veld in'. Dat laat een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie weten. Voor de slachtoffers onder het puin is het immers van levensbelang dat ze snel worden gevonden, benadrukt hij.

Het team bestaat uit hulpverleners die in het dagelijks leven onder meer werkzaam zijn in de regio's Hollands-Midden en Haaglanden. In totaal gaan 64 USAR-leden en acht honden verdeeld over vier teams aan de slag in Beiroet.

Voordat er gegraven wordt tussen de brokstukken, gaat een deel van het team eerst het getroffen gebied verkennen. 'Dan weten we waar we ons lichte, middelzware en zware materieel moeten inzetten.' Ook wordt er snel contact gelegd met het team van Franse reddingswerkers en de Libanese autoriteiten ter plaatse, waarmee USAR samenwerkt.

Er is zo'n achttien ton aan vracht mee naar Libanon, bestaande uit betonzagen, betonscharen, microfoons, camera's en water en voedsel. USAR is voor een periode van tien dagen lang zelfvoorzienend. 'Je wil niet op een plek komen waar al weinig middelen zijn en dan ook nog om eten en drinken vragen', zegt de woordvoerder van het team.

In 2017 kwam het team in actie op Sint-Maarten, nadat orkaan Irma daar grote verwoestingen had aangericht. Daar verleende het noodhulp, ondersteunde het bij de coördinatie en hielp het bij het opstarten van ambulance- en brandweerdiensten. Ook na de aardbevingen in Haïti en Nepal, respectievelijk in 2010 en 2015, werd USAR ingezet.

