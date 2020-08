Studenten boos om mogelijk verbod introductieweken: 'Trots op versoberde introductieweek'

De introductieweken voor studenten gaan hoogstwaarschijnlijk niet door. Haagse bronnen melden aan NOS dat het kabinet deze weken donderdagavond gaat verbieden in verband met de bestrijding van het coronavirus. Carol Stolker, rector magnificus in Leiden hoopt dat het niet zover komt. 'Universiteiten, hogescholen en hun burgemeesters hebben alle vertrouwen in hoe studenten en verenigingen alles organiseren.'

Het kabinet komt donderdag bijeen om het groeiend aantal coronabesmettingen te bespreken en te kijken welke maatregelen genomen moeten worden. Onder meer in Rotterdam zijn er veel besmettingen onder studenten. De verwachting is dat het kabinet daarom donderdagavond tijdens de persconferentie bekend gaat maken dat de introductieweken van de studenten de komende weken niet door mogen gaan.

Het voornemen van het kabinet heeft veel losgemaakt onder de studenten. Zij worden gesteund door Stolker. De organisatie van de introductieweek El Cid heeft in Leiden voor dit jaar een speciaal programma samengesteld. Zo is in de introductie woensdag al begonnen met online meetingen. In plaats van vijf dagen feesten mogen alle studenten dit jaar maar een dag naar de stad komen.

Geen feesten

Tot tevredenheid van de rector magnificus. 'Studentbestuurders in Leiden, Utrecht en Amsterdam zijn trots op hun versoberde introductieweek. In Leiden online en een dag in heel kleine groepjes. Om elkaar ten minste een keer te zien voor het onderwijs begint. Maatwerk is belangrijk. Dus geen feesten en na afloop naar huis.'

Ook de Landelijke Studentenvakbond LSVb is teleurgesteld over het vermoedelijk afgelasten van de introductieweken. 'Het is logisch dat er scherpe maatregelen gelden. Maar studenten moeten kennis kunnen maken met elkaar en de opleiding', zegt Freya Chiappino namens de LSVb. 'Studenten en onderwijsinstellingen zijn al tijden aan de slag om de introductie op een veilige manier te organiseren. Het is dan ook enorm vervelend dat het nu niet door mag gaan. Opleidingen moeten op een veilige manier een introductie kunnen organiseren.'

Owee

Ook in Delft zou de introductieweek op een andere manier worden gehouden dan normaal. De traditionele Owee zou volgende week vrijdag van start gaan met drie digitale dagen, waarbij nieuwe studenten de stad, de opleiding en de studentenverenigingen leren kennen. Vanaf maandag 17 augustus zouden de studenten de kans krijgen om een dag naar Delft te komen, wanneer is afhankelijk van de gekozen studie. Door het verdelen van een groep in de stad en op de campus hoopt de organisatie de drukte te spreiden en op die manier te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Voorzitter Suzanne Post van de Owee wil nog niet reageren op het voornemen van het kabinet om de introductieweek helemaal te verbieden. 'We willen eerst de persconferentie afwachten, zodat we daarna intern kunnen overleggen over de mogelijkheden.'

