Overvaller Haagse snackbar krijgt 14 maanden cel

De overvaller van een snackbar in Den Haag mag van de rechter veertien maanden achter de tralies van de jeugdgevangenis gaan nadenken over zijn daden. Daarvan zijn twee maanden voorwaardelijk. De Hagenaar is volgens de rechtbank in Den Haag schuldig aan diefstal met geweld en verboden wapenbezit. De officier van justitie eiste eerder ook al veertien maanden cel.

De 21-jarige Hagenaar stormde 'Mister Ed Snacks' aan de Noorderbeekdwarsstraat in Den Haag afgelopen februari binnen, samen met een andere verdachte. Het personeel werd door een van de overvallers onder schot gehouden, terwijl de ander over de toonbank sprong en zo'n 200 euro pakte.

De twee gingen er daarna vandoor op een gestolen scooter. Een dag later werd de verdachte aangehouden. Het wapen, een veerdrukpistool, had hij op dat moment nog bij zich. De andere verdachte is nooit gevonden.

'Meeloper'

Volgens de Hagenaar zelf is hij een meeloper die zich liet meesleuren door de andere overvaller. De officier, en nu ook de rechter, trapt daar niet in. Volgens hen blijkt uit WhatsAppberichten dat hij juist het initiatief nam. Toch houdt de rechter er rekening mee dat hij nog zo jong is en voor het eerst terechtstaat. Als hij ouder was geweest, dan had hij zomaar vier jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.