Stranden stromen vol: Katwijk roept op niet meer naar strand te komen

De stranden in Katwijk lopen vol. De gemeente roept daarom strandgangers op om niet meer naar de badplaats te komen. Ook op andere plaatsen in de regio is het druk bij de stranden. Zo zijn de parkeerplaatsen in Noordwijk en Westland vol en kunnen mensen het strand alleen nog per fiets bereiken.

Veel mensen zoeken met het warme weer verkoeling op het strand. De gemeente Westland zet verkeersregelaars in om alle strandgangers een parkeerplek te geven. Om 9.30 uur waren alle parkeerplaatsen al vol. De gemeente zet donderdag voor het eerst extra boa's in bij de strandopgangen om er voor te zorgen dat strandgangers ook hier anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Ook in Noordwijk en Katwijk is het vol op het strand. In Noordwijk is er nog wel ruimte voor mensen die met de fiets of lopend naar het strand komen, maar zijn alle parkeerplaatsen vol. In Katwijk is het nog drukker. De gemeente roept hier iedereen op om niet meer naar het strand te komen.

Beheersbaar

De gemeente Den Haag heeft donderdag nog geen extra maatregelen hoeven nemen. 'Het wordt met het mooie weer steeds drukker en dat zal de komende dagen ook wel zo blijven', zo vertelt een woordvoerder. 'Maar op dit moment is de situatie beheersbaar en hebben wij van de politie of andere hulpdiensten nog geen signalen gekregen dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.' De gemeente had eerder deze week al aangekondigd extra maatregelen tegen de drukte te nemen. Zo worden er extra boa's ingezet om overlast te voorkomen.

Wel roept de gemeente mensen op om niet met de auto naar het strand te komen. Volgens de gemeente kan het lastig zijn om een parkeerplaats te vinden. Zo is de parkeerplaats bij het Zwarte Pad op Scheveningen vol en is het erg druk op de boulevard.

