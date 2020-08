TUI doet voor 18 miljoen euro beroep op NOW; Dienst Wegverkeer stort 3,7 miljoen euro terug

In totaal hebben 14.281 bedrijven in Zuid-Holland Noord gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Samen hebben ze 656.227.791 miljoen euro uitgekeerd gekregen van de overheid. In heel Nederland hebben in totaal bijna 140.000 bedrijven voor zo’n 7,77 miljard euro ontvangen.

De tijdelijke NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal twintig procent minder omzet hebben tussen maart en mei 2020. Op deze manier kunnen bedrijven hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Om in aanmerking te komen voor het voorschot dienen bedrijven te voldoen aan een reeks aantal voorwaarden. De toetsing hiervan gebeurt achteraf.

Top 10

Hieronder een overzicht van de tien bedrijven uit onze regio die de meeste subsidie hebben ontvangen in het kader van de NOW-regeling.

TUI (Rijswijk) 18.059.436 euro Landal (Den Haag) 10.557.810 euro Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Rijswijk) 8.885.868 euro Zeeman Textielsupers BV (Alphen aan den Rijn) 8.669.511 euro Louwman (Den Haag) 4.641.831 euro HTM Personenvervoer (Den Haag) 4.474.956 euro Dienst Wegverkeer (Zoetermeer) 3.704.259 euro Stichting Rivierduinen (Leiden) 3.487.605 euro citizenM Holding BV (Voorschoten) 3.012.255 euro Charlie Works (Den Haag) 2.545.899 euro

Als grootste gemeente is het niet verbazingwekkend dat de meeste aanvragen uit Den Haag komen. In totaal is hier voor ruim 169 miljoen euro een beroep gedaan op de NOW-regeling. Gemeente Westland volgt op gepaste afstand met in totaal bijna 68 miljoen euro. Dankzij TUI en het CBR volgt Rijswijk met bijna 49 miljoen euro. Zoetermeer en Alphen aan den Rijn ontlopen elkaar niet veel met ruim 43 en 42 miljoen euro.

Grote bedrijven

Wie verder een blik werpt op de lijst van aanvragers ziet een breed scala aan gerespecteerde bedrijven uit totaal verschillende branches voorbij komen. Een willekeurige greep: ADO Den Haag, Stichting Cordaid, Madurodam, De Uithof, Snowworld, Avifauna, Duinrell, Keukenhof, World Forum Convention Center, Ticketmaster, Albert Nolten Schoenen, Vishandel Simonis, Hanos en Huis ter Duin.

De lijst zoals die door de UWV is gepubliceerd is een voorlopige lijst. De definitieve vaststelling van de subsidie kan afwijken van de aanvraag en wordt op een later moment gepubliceerd. Ook is het niet uitgesloten dat bedrijven, zoals bijvoorbeeld Dienst Wegverkeer dus, hun aanvraag hebben ingetrokken. Volgens de website now-inzichtelijk.nl, die de gegevens ook heeft gepubliceerd, wordt na afloop van de tweede aanvraagperiode en de definitieve berekening duidelijk welke bedrijven mogelijk misbruik hebben gemaakt van de regeling.

TUI en DWV

Koploper TUI, dat met het hoofdkantoor is gevestigd in Rijswijk, laat in een reactie weten dat het geen geheim is dat de reisbranche in zwaar weer verkeert door de coronacrisis. De reisorganisatie heeft dan ook een aanvraag ingediend tijdens de tweede ronde van de NOW. De aanvraagperiode hiervan loopt nog tot en met 31 augustus. Omdat het onzeker is hoe lang het duurt voordat er een vaccin tegen het coronavirus is gevonden, durft het geen uitspraak te doen over de toekomst van het bedrijf.

De Dienst Wegverkeer (DWV) hield bij de aanvraag over de maanden maart, april en mei 2020 rekening met een omzetverlies van meer dan twintig procent. Maar in juli bleek dat verlies minder te zijn en heeft het UWV laten weten de NOW aanvraag in te trekken. DWV heeft dan ook afgezien van de NOW 2.0. Dat er geen omzetverlies is geleden heeft deels te maken met maatregelen die zijn en mogelijk worden getroffen, aldus een woordvoerder: 'De coronacrisis heeft grote financiële impact op de RDW. De omzetdaling wordt opgevangen door een kostenreductie en door inzet van de reserves. Een tariefstijging voor 2021 is zeer reëel.'

Mojo en Koppert Cress

Een branche die zwaar getroffen is door de coronacrisis is de evenementensector. Een van de eerste slachtoffers is de Delftse concertorganisator Mojo, dat in de eerste ronde ruim 1,5 miljoen euro heeft aangevraagd. Ondanks deze financiële steun heeft het toch al een reorganisatie per 1 oktober aangekondigd, waardoor 43 van de 130 personeelsleden hun baan verliezen. Deels heeft dat te maken met het feit dat buitenlandse acts het massaal laten afweten. Maar ook het programmeren van binnenlandse artiesten, zo laat een woordvoerder weten, is 'minimaal en niet rendabel'.

Eigenaar Rob Baan van het tuinbouwbedrijf Koppert Cress is dolenthousiast over de regeling: 'Dit is de meest briljante regeling van de overheid ooit. Dankzij de NOW heb ik mijn team van technologen, onderzoekers, marketeers kunnen behouden. Daar zit jarenlange investering in. En dat is een hele opluchting, want dat heeft mij heel veel moeilijke exitgesprekken bespaard.'

Onzekere toekomst

In de beginperiode stevende Koppert Cress met een omzet van slechts vijf procent af op een faillissement. Sinds de restaurants weer open zijn gegaan zit zijn bedrijf nu op zeventig tot tachtig procent en doet hij dus ook een beroep op NOW 2.0. Want de toekomst blijft ongewis: 'Er wordt nu veel buiten de deur gegeten. Maar als het kouder wordt gaan de terrassen dicht. En de export naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Antwerpen blijft onzeker.'

Toch prijst hij zich gelukkig in vergelijking met andere branches, zoals bijvoorbeeld wijnleveranciers en broodbakkers: 'Die hebben nog steeds grote problemen. Mijn bedrijf overleeft het wel, maar het bezorgt me wel hoofdpijn. Ik hoop dan ook dat er een NOW 3.0 komt.'

CBR en HTM

Door het wegvallen van alle praktijk- en theorie-examens en toetsen tijdens de lockdown heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een miljoenenverlies geleden. Het CBR zag zich daarom genoodzaakt om voor bijna 9 miljoen euro een beroep te doen op de NOW-regeling. Inmiddels kunnen er weer examens en toetsen worden afgenomen. 'Hoewel dat op halve kracht is, vanwege de coronamaatregelen, doet het CBR geen beroep op de NOW 2.0', aldus een woordvoerder. 'Maar bij een nieuwe lockdown, ontstaat een zelfde situatie. Maar daar willen wij eigenlijk niet op vooruitlopen.'

Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van HTM Personenvervoer. Op het moment van de aanvraag en de toekenning van de NOW-regeling was nog niet duidelijk dat het Haagse vervoersbedrijf in aanmerking zou komen voor een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding. Maar omdat het openbaar vervoer wordt aangemerkt als een vitale sector, heeft het kabinet in juni 1,5 miljard euro vrijgemaakt om te zorgen dat het ov kan blijven rijden en mensen veilig kunnen reizen. De subsidie van de NOW-regeling (bijna 4,5 miljoen euro) wordt volgens een woordvoerder op later moment hiermee verrekend.