Nick wil zijn eigen Apple-museum: 'Mijn hobby is uit de hand aan het lopen'

Als de deuren van de opslag opengaan, staat het er vol met oude Apple's in stellingkasten. Sommige exemplaren zitten nog in de doos. 'Weet je wat nou zo bijzonder is? De computer wordt veel meer waard wanneer je de originele verpakking nog hebt en de gebruiksaanwijzing. Dat kan zo enkele honderden euro's schelen.’ Over geld gesproken: vriendin Eva van der Vliet moet Nick af en toe wel in toom houden. 'Nick is echt een liefhebber, als hij iets bijzonders ziet dan wil hij daar graag op bieden.' En ze heeft gelijk, zegt Nick: 'Ik kan me moeilijk inhouden.'

De meeste exemplaren werken nog prima. Nick pakt de Apple Macintosch 512K. 'Dit is een bijzonder exemplaar.' Er zit een stoffen hoes om de computer, bedrukt met een van de eerste logo’s van het bekende computermerk. 'Deze komt uit 1981 of 1982 als ik het goed heb. 512 KB slaat op het geheugen. Daar lachen wij nu om, dat is natuurlijk helemaal niets. Nu praten we over gigabytes.'

Museumdroom

Nick heeft één favoriete computer: de Apple II. 'Als ik alles weg zou moeten doen en ik zou maar één ding mogen houden, dan zou ik voor deze serie kiezen. Het is een tof design. En dankzij die computer heeft Apple de markt weten te betreden. De Apple II heeft heel veel betekend in de geschiedenis van het bedrijf. Voor mij was het één van de eerste Apple's die ik kocht.'

Vriendin Eva staat staat helemaal achter de verzamelhobby van haar vriend. Ze heeft hem geholpen om de collectie te fotograferen en op Instagram te zetten. Het is niet de bedoeling om de computers voor altijd in een opslag te bewaren. Nick heeft plannen met de apparaten. 'Mijn droom is dat er ooit een Nick's Apple Museum komt zodat ik daar mijn verzameling kan laten zien.'