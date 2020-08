Twee jaar cel geëist voor brandstichting in flat Katwijk

De brand woedde in een huis op de zevende etage | Foto: AS Media

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist tegen de vrouw die op 18 februari haar flat in Katwijk in brand zou hebben gestoken. Het zou een zelfmoordpoging zijn geweest. De vrouw zei dat ze dat 'no way' gedaan had, maar kon zich weinig meer herinneren. Ze had die avond een black-out.

Bij de korte uitslaande brand in de torenflat aan de Colijnstraat vielen geen gewonden. Behalve verdachte Paula S. (30) zelf, die rook had ingeademd. Volgens het OM had het erger kunnen aflopen. De brandweer moest voor de zekerheid andere flats ontruimen en veel bewoners waren in paniek.

De oorzaak van de brand is niet achterhaald. Deskundigen komen uit op twee scenario's: het achterlaten van vuur, of iets technisch als kortsluiting kan de brand hebben veroorzaakt. Er zijn geen brandbare vloeistoffen gevonden. De bewoonster weet alleen nog dat ze die avond een paar flessen rosé had gedronken, een sigaret rookte en binnen 'een substantie' omstootte. De brandweer moest haar tegenhouden toen ze op de bewuste avond het brandende huis in wilde.

Zelfmoordpoging

De officier van justitie geloofde niet in een black-out en vond de verklaring van de vrouw 'vaag'. Getuigen hadden gehoord dat het 'haar keuze' was. Verder had Paula S. de dag ervoor een zelfmoordpoging ondernomen en ze zou het nu weer hebben geprobeerd. 'Ze dacht alleen aan zichzelf en bracht anderen in gevaar', zei de officier donderdag. Ze eiste twee jaar cel tegen de vrouw, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Als ze de straf uitgezeten heeft, zou de vrouw in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld moeten worden.

De advocaat van Paula S. vindt dat zijn cliënt hulp nodig heeft. Hij stelde dat er geen enkel bewijs was voor brandstichting. De vrouw zelf zei dat ze zich niet kon voorstellen dat ze zo een einde aan haar leven wilde maken. 'Een snee in een arm is niets vergeleken met een vuurzee. Bewust op zo'n manier? No fucking way!'

De rechtbank doet op donderdag 20 augustus uitspraak in de zaak.