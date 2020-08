Rutte waarschuwt: coronavirus is bezig met gevaarlijke opmars

'De cijfers liegen er niet om', zei Rutte. 'Het aantal besmettingen neemt al een paar weken achter elkaar toe. En we dreigen de winsten te verspelen die we de afgelopen maanden hebben geboekt.' Hij zei verder: 'Een tweede lockdown willen we niet. Die hoeft er ook niet te komen, maar dat gaat niet vanzelf.'

Het aantal besmettingen loopt sinds de versoepeling van de coronamaatregelen van 1 juli weer snel op. De afgelopen week kwamen er 2588 nieuwe besmettingen bij, de week daarvoor waren dat er 1329. Donderdag werden er 601 nieuwe gevallen op een dag gemeld.

Regels

Rutte riep op om de coronaregels in acht te nemen, zoals anderhalve meter afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Hij riep jongeren op als ze weten dat ze zich de afgelopen tijd niet aan deze regels hebben gehouden, weg te blijven van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Verder zei de premier dat bezoekers van horecagelegenheden bij aankomst hun naam en contactgegevens moeten laten registreren, zodat deze informatie gebruikt kan worden voor bron- en contactonderzoek. Als de GGD vaststelt dat er bij een horecagelegenheid meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan de zaak voor veertien dagen worden gesloten.

'Gezond verstand'

'Er is reden tot zorg', zei minister Hugo de Jonge donderdagavond. 'We moeten de discipline hervinden om het virus onder controle te krijgen.' Het is aan mensen zelf hoe het virus zich vanaf nu gedraagt, zei hij verder. 'Door nu ons gezond verstand te gebruiken, voorkomen we dat een smeulend vuur straks weer een grote brand wordt.'

De introductieweken kunnen inderdaad doorgaan, maar wel in aangepaste vorm en zonder ontgroening. Haagse bronnen zeiden al tegen de NOS dat de introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen mogen doorgaan onder voorwaarden. Dat is inderdaad het geval. De activiteiten moeten informatief van aard zijn, zei Rutte, bijvoorbeeld over de invulling van het eerste collegejaar.

Cruciale rol

Ook krijgen burgemeesters en veiligheidsregio's een cruciale rol in het bestrijden van besmettingshaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het afsluiten van parkeerplaatsen, het wijzigen van openingstijden van horecazaken en avondwinkels en de aanwezigheid van supporters bij duels in het prof- en amateurvoetbal beperken of verbieden.

Kijk de persconferentie hieronder terug: