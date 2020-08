Buitenzwembaden compleet volgeboekt: 'Iedereen zoekt verkoeling'

Het is zeker de moeite waard, zegt Marjolein Traas van Sport Gouda, de organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het Groenhovenbad. Ze moeten hier een flink aantal voorzorgsmaatregelen nemen en vragen ook heel wat van de bezoekers. Maar het werkt. En naar tevredenheid. 'Normaal gesproken zitten we op dagen als deze veel voller. Helaas kan dat nu niet. Maar we zijn toch blij dat we iedere dag 250 mensen de kans kunnen bieden om te komen zwemmen.'

Het is deze dagen tropisch warm. Dus zoeken veel mensen verkoeling. In de zee, in een recreatieplas óf het zwembad. Maar die baden moeten vanwege de coronacrisis strenge eisen hanteren. Zo moet iedereen die een duik wil nemen of een baantje wil trekken zich van tevoren melden en daarbij ook persoonlijke gegevens achterlaten. Ook mogen er lang niet zo veel mensen in de baden als vroeger.

En er zijn nog meer maatregelen. 'We vragen mensen om zo veel mogelijk al in badkleding aan te komen, we hebben looproutes gecreëerd, we blijven omroepen dat mensen - zeker op de kant - anderhalve meter afstand moeten bewaren. Dat, in combinatie met veel minder mensen, zorgt ervoor dat het veel veiliger is', zegt manager Gideon van der Kaaij van zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk. 'Maar op deze manier kunnen we het dus gelukkig wel organiseren.'

Uitje

De zwemmers die aanwezig zijn in de buitenbaden in Gouda en Naaldwijk genieten ondertussen met volle teugen. Dat zien ook de medewerkers. 'Mensen willen heel graag zwemmen', zegt Van der Kaaij. 'Zeker op zulke dagen zoeken ze verkoeling. En mensen zijn toch wel op zoek naar een uitje dat wel mogelijk is in deze tijd.'

In Gouda mogen maximaal 250 mensen in het bad voor het recreatief zwemmen. Traas: 'Met dit soort weer is dat aantal snel bereikt. Ook voor de rest van de week zijn we al volgeboekt. En je ziet dat als het weer voor de daaropvolgende dagen bekend wordt, mensen snel gaan reserveren. Iedereen zoekt de verkoeling op.'