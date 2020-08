Toch introweek studenten, maar wel versoberd: 'In lijn met wat we al in gedachten hadden'

De introductieperiode waarin eerstejaarsstudenten kennismaken met hun universiteit of hogeschool, hun nieuwe woonplaats en hun medestudenten, wordt flink versoberd. De meeste activiteiten worden online gehouden of in kleine groepjes, zodat altijd anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

De organisatie van introductieweek OWee Delft is blij. 'Wat het kabinet heeft besloten, ligt erg in lijn met wat we al in gedachten hadden', zegt Mennolt Verhaar van OWee. 'We hebben samen met de gemeente en de veiligheidsregio vanaf het begin gekeken naar wat mogelijk was. Op welke regels we moesten letten en hoe we het praktisch zo in elkaar konden zetten dat we de meeste zekerheid hebben.'

OWee heeft veel energie gestoken in het digitale programma, maar ook in een verantwoord fysiek programma. Verhaar: 'Tijdens de fysieke dagen hebben we een strikt tijdschema, waarin groepsnummers worden gekoppeld aan personen. Dan weten we wie wanneer op welke plek is.' Verder zijn er speciale routes uitgestippeld. 'Daarbij is het niet mogelijk om andere groepen te kruisen. We zetten personeel in dat mensen op het juiste moment aankomen en weggaan.'

'Beste beeld'

Volgens Verhaar moet het op deze manier goed gaan komen. 'Met al deze maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat we de deelnemer een leuke digitale en een leuke fysieke dag kunnen geven. Daarmee krijgt de student wel het beste beeld van Delft.'

Belangrijk is ook dat bijeenkomsten 'informatief van aard' moeten zijn. Grootschalige feesten en ontgroeningen mogen niet doorgaan. Alcohol is taboe en om 22.00 uur moet het licht uit. Is dat uitvoerbaar? 'We zorgen dat onze programmaonderdelen eindigen op de plek waar ze begonnen zijn, waardoor we echt stimuleren om te stoppen met het programma als ons programma stopt', zegt Verhaar.

Opmars onder jongeren

Juist onder jongeren is het virus de laatste weken bezig aan een opmars. Bovendien laten studenten zich volgens premier Rutte te weinig testen en werken zij onvoldoende mee aan bron- en contactonderzoek. 'Ik denk dat mensen nu wel echt door hebben dat het serieus nog speelt, door de manier waarop het gezegd is', vertelt Verhaar. 'Het is maar de vraag of het goed uitpakt. Ik hoop het wel en ik verwacht ook wel dat studenten hun best zullen doen om zo goed mogelijk te luisteren.'

Het?Interstedelijk?Studenten Overleg (ISO) is opgelucht dat een deel van de introductieactiviteiten kan doorgaan, maar is kritisch op de wijze waarop het kabinet dit besluit heeft genomen. 'De minister-president heeft jongeren opgeroepen om mee te denken, maar in deze beslissing over jongeren zijn zij niet betrokken', stelt ISO-voorzitter Dahran Çoban. 'Er wordt nu een nationale beperking opgelegd met weinig ruimte voor maatwerk in de regio, dat gesprek zouden studenten graag aangaan.'

Eenzaamheid

Het ISO laat weten dat het zich zorgen maakt over de studenten die nu beginnen aan hun studie. 'Studeren is meer dan het opdoen van kennis achter je beeldscherm en in de boeken; het is juist het moment waarop je veel mensen leert kennen en jezelf ontwikkelt', zegt Çoban. 'Zonder binding met studiegenoten, het studentenleven en verenigingen zijn wij bang voor het mentale welzijn en de eenzaamheid van de startende eerstejaars.'

