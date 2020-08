Verkoeling op de camping: watergevecht, zwemmen of buikschuiven

Als er één plek is waar je met deze tropische temperaturen amper aan de hitte kunt ontsnappen, dan is het wel een camping. Bezoekers van kampeerboerderij Straat-Hof in Leimuiden proberen op verschillende manieren verkoeling te zoeken. En datzelfde geldt voor de dieren.

Petra Straathof en haar man - 'boer Aad' - doen er alles aan om het hun gasten ('ongeveer veertig gezinnen') zo goed mogelijk naar de zin te maken. Vanwege het warme weer hebben ze een aantal aanpassingen gedaan. 'We gaan wat rustiger spelletjes doen met de kinderen, dus wat minder actief dan we normaal gewend zijn', vertelt Petra. 'En we maken een buikschuifbaan. Dat is altijd dikke pret als het zo warm is.'

Een handvol kinderen op de camping heeft een andere manier gevonden om de hitte tegen te gaan. Ze houden een watergevecht. 'Het is best wel warm, maar wel lekker', vindt de 12-jarige Tessa uit Nieuw-Vennep. Terwijl ze het zegt, wordt haar nek natgespoten door een paar jongens, maar ze geeft geen krimp. 'Ik vind het superspannend', zegt haar broertje Vince (5), die zich verheugt op het feit dat ze 's middags in een meer mogen zwemmen.

De Kleine Oase

Daarover gesproken: bij kampeerboerderij Straat-Hof bevelen ze het hun gasten aan een duik te nemen in De Kleine Oase, het plaatselijke buitenzwembad. Een alternatief is het op fietsafstand gelegen strandje Venegat in buurdorp Rijnsaterwoude. Dat doen met name (groot)ouders met hun (klein)kinderen. 'Het water begint al een beetje groen te worden, helaas', aldus een kwieke dame. 'Dan ga ik nu gelijk maar onder de koude douche.'

Terug op de Leimuidense camping laat Petra Straathof het metershoge (voormalige) maisdoolhof zien, dat vanwege de coronaregels een 'educatief kronkelpad met eenrichtingsverkeer' is geworden. 'Voel je ook hoe de mais die warmte vasthoudt? Als je hier vanmiddag komt, is het net een soort Sahara', zegt ze.

Zak ijsklontjes

Ook aan de dieren wordt gedacht. Het vijftigtal koeien, maar ook de geiten, kippen en hanen krijgen meer te drinken dan gebruikelijk. Niemand hoeft dus om te komen van de dorst, verzekert Petra Straathof. 'Op de camping hebben we allerlei ventilatoren, koelapparaten en koelkasten neergezet. En extra vriescapaciteit.' Grijnzend: 'Zodat je ook een zak ijsklontjes op je lichaam kan leggen als je oververhit raakt.'

